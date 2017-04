El juez cita a declarar a dos personas más en el caso Guadalquivir Futuro

El Juzgado de Instrucción número 8 de Córdoba ha citado para el día 6 de abril a dos personas más en la investigación que sigue por el caso de la Fundación Guadalquivir Futuro, tras la denuncia del grupo parlamentario de Podemos Andalucía sobre el supuesto cobro de mordidas a desempleados con cargo a los contratos de un programa de empleo público que abonaba la Junta de Andalucía. Así lo confirmaron fuentes judiciales, que comentaron que las personas citadas son el vicepresidente de la Fundación Guadalquivir y un representante fiscal y laboral, todo ello después de que Podemos presentara una ampliación de su denuncia.

Al respecto, la presidenta de la entidad, Ángeles Muñoz, negó ante la juez a principios de marzo las acusaciones que se recogen en la denuncia del grupo parlamentario, de tal modo que manifestó a los periodistas que "donde no hay, no hay", y aseveró que fue "bien" la declaración, al tiempo que subrayó que "Podemos lo único que ha presentado han sido los recortes de prensa". Igualmente, han declarado el exsecretario general de Juventudes Socialistas de Andalucía (JSA) en la capital cordobesa, Cristian Menacho, y Alejandra Pérez, quien fuese número dos de las Juventudes Socialistas en la capital, ligados a la Asociación Jóvenes para el Futuro y a la Asociación Vecinos Nuevo Guadalquivir, y que han negado los hechos. Ambos defendieron que no tienen "ninguna responsabilidad". Podemos puso a disposición del juez documentación y una grabación de 45 minutos que, en su opinión, corroboraría las supuestas mordidas.