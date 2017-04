Del "Tú no juegas" al #NadieTeHaInvitado

A Andrés no le agrada lo que suele gustarle a la mayoría de chicos de su edad. Tiene 15 años y su pasión es ser poeta, de ahí que se pase la mayoría del día pegado a su libreta y a su bolígrafo. Tiene pocos amigos, casi ninguno, y acudir al instituto cada día le supone un calvario. Nada más llegar a clase, un compañero, que nunca ha escrito poesía, le coge el cuaderno y lo rompe delante de todos; hace lo mismo con el boli. Algunos de los alumnos se ríen, otros miran hacia otro lado y ninguno se enfrenta al que acaba de destrozar el papel. Cuando el profesor entra por la puerta, todos corren raudos a ocupar su sitio y Andrés agacha la cabeza.

El día continúa, Andrés coge un cuaderno nuevo y se sienta en el patio a seguir escribiendo. Todo el mundo es ajeno a su persona, los profesores encargados del recreo charlan entre ellos, un grupo de chicos juega al fútbol y el resto conversa de cualquier tema. Andrés quiere irse a su casa cuanto antes y cuando suena el timbre que da la hora de salida sale disparado. Corre hacia su casa y se mete en su cuarto. Sus padres le preguntan que qué tal le ha ido el día y él contesta que "bien". Cuando enciende el ordenador, ve que tiene varios correos electrónicos del mismo chico que le había roto el cuaderno en clase, y en una red social donde comparte su pasión por la poesía alguien ha subido una fotografía de él para burlarse.

Según datos de la Unesco, el ciberacoso ha crecido un 87% en los últimos tres años

"El acoso siempre ha existido", explica el delegado de Participación Ciudadana de la comisaría provincial de Córdoba, Antonio Valdivia, pero la situación, apunta, se arreglaba dentro del colegio. "Si hay una pelea entre alumnos se puede arreglar, se sabe quiénes son", añade. "El acoso de toda la vida si sucede en el patio, en el patio se queda, pero por internet es 365 días al año", aquí está la clave. Dejar a alguien sin jugar en el recreo, robarle la merienda, incluso una pelea. Todos estos ejemplos representan el acoso escolar, el que ha existido toda la vida y el que profesores y tutores pueden ver de forma directa. Es el mismo acoso que casi desaparece una vez se atraviesa la puerta del colegio, pero la proliferación de las nuevas tecnologías y su uso por parte de menores han traído consigo un lado oscuro que es difícil de reparar. Cuando el ataque de un alumno a otro traspasa esa puerta, ya puede perseguirlos durante mucho tiempo. Whatsapp, Instagram, Facebook o Snapchat son solo cuatro ejemplos de lo fácil que es intimidar al que parece inferior o más débil. El ciberacoso, que es como se denomina el bullying a través de la nuevas tecnologías, se ha incrementado durante los últimos años. Según datos de la Unesco, el ciberacoso ha aumentado un 87% en los últimos tres años. Pero, ¿cómo pueden evitarse o detectarse este tipo de conductas? Para ello, la educación es algo fundamental, que debe impartirse desde casa hasta las aulas.

Para concienciar y prevenir sobre este problema, la Policía Nacional puso en marcha en 2016 el conocido Programa ciberexperto -proyecto que se incluye dentro del Plan Director, que inició en 2007 la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior y se focaliza en alumnos de sexto curso de Primaria-, que engloba tanto a la comunidad educativa, como a las familias, pues ellas también juegan un papel fundamental para erradicar el acoso escolar.

Valvidia va al inicio de toda la cuestión. "Ellos se sienten invencibles detrás de un teléfono, no dan la cara, no tienen miedo y no te pueden hacer nada porque estás en otro sitio. Además es viral porque se lo comentas a un grupo, ese mismo grupo a otros... Y 24 horas al día, siete días a la semana, aquí no hay fiestas ni Semana Santa", manifiesta. El problema es la repercusión que el acoso tiene a niveles que antes no podían imaginarse, y es que según este agente de la Policía Nacional, lo que antes se limitaba a un colegio ahora trasciende a otros tantos y llegan a darse casos de un vídeo que llega a los teléfonos móviles de media ciudad. De ahí que estas charlas impartidas desde la Delegación de Participación Ciudadana de la Policía comiencen en el ciclo de Primaria, donde la mayoría de los niños aún no tienen móvil. Eso sí, parece que cada vez es más común regalar un móvil a los niños cuando hacen la comunión. "Es el regalo estrella", comenta Valdivia que recomienda que el smartphone no llegue a manos de los chavales hasta que tengan unos 14 años, aunque, añade, "eso siempre depende de la responsabilidad del niño".

Antes de que se inicie el curso, todos los años se convoca una comisión del Plan Director, que gestiona la Subdelegación del Gobierno. En esa comisión, donde además de estar la Policía Nacional también lo está la Guardia Civil, se marcan las directrices para aplicar a lo largo del curso. De ahí se manda toda la información a los colegios, a través de la Plataforma Séneca de Educación, y son los centros (desde las asociaciones de padres hasta los profesores) los que eligen las charlas que quieren recibir.

La Delegación de Participación Ciudadana en Córdoba ofreció el año pasado en torno a 260 charlas, más de la mitad centradas en los riesgos de internet, aunque existe la posibilidad de elegir entre acoso escolar, violencia de género, racismo y xenofobia o bandas juveniles.

Es en esas charlas donde se intenta aconsejar a los chavales de todos los peligros que se corren en las redes sociales o de los problemas que puede acarrear burlarse de alguien a través de alguna red social. No añadir contactos de personas que no se conocen, no subir fotografías inadecuadas, no entrar en páginas inapropiadas, cambiar la contraseña cada cierto tiempo, no abrir correos de extraños, mantener las formas, no insultar a nadie y un largo etcétera. Estos son algunos de los consejos que los policías voluntarios que imparten estas charlas comentan a los alumnos. Y Valdivia va algo más allá, porque también recomienda a los padres que supervisen de vez en cuando el teléfono de sus hijos porque deben de saber, reconoce, que "sus hijos en sus casas no hablan como en la calle".

En cuanto a los riesgos legales, desde la Policía Nacional recuerdan que si se sube la foto de otra persona sin su permiso se podría estar cometiendo un delito de revelación de secretos, contra el honor o contra la intimidad. En todo caso, para Valdivia habría que intentar resolver el problema desde lo que se conoce como "justicia restaurativa", es decir, intentar no judicializarlo todo. El policía recomienda resolver los problemas en el colegio, con los profesores y con los padres. Sin embargo, reconoce, hay casos extremos en los que el acosador no entra en razón. "Hay veces que los chavales no entran en razón, ni los acosadores ni los padres, y se estos últimos se ponen como energúmenos cuando les dices que su hijo está haciendo tal cosa, ahí no hay más remedio que actuar", expone.

Erradicar el acoso, en cualquiera de sus versiones -sea online u offline- es algo fundamental, y además de actuar con estas charlas en materia de prevención, el Ministerio puso en funcionamiento el pasado 1 de noviembre el llamado teléfono contra el acoso. Se trata del 900 018 018, cuyo uso es de coste gratuito y no deja registro de llamada.

Gracias a esta iniciativa, durante los dos primeros meses de funcionamiento de este servicio -noviembre y diciembre- se recibieron 5.552 llamadas, de las que se registraron un total de 1.955 posibles casos de acoso.

Prevenir es cosa de todos y evitar este tipo de acciones una responsabilidad, que requiere una atención especial para erradicar esta lacra. Para ello, "fomentar que la gente se implique y tratar de romper la barrera del silencio" es la premisa principal del área de Participación Ciudadana de la Policía Nacional.