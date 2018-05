Casi 180 jóvenes se suman al sector ganadero mediante la creación de sus propias empresas

Casi 180 jóvenes -concretamente 178- se han sumado en los últimos tres años al sector ganadero de la provincia mediante la creación de sus propias empresas. Este dato lo ha facilitado en el Parlamento andaluz el consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, quien ha insistido en que estas incorporaciones se han producido "en el marco de los más de 150 millones aprobados para asegurar la llegada de savia nueva al campo andaluz". Se trata de beneficiarios de las ayudas a la creación de empresas para jóvenes agricultores y ganaderos. A ellos hay que sumar los 155 jóvenes que en los tres últimos años han creado una empresa agrícola en la provincia. Todo ello en un momento en el que Córdoba es, por ejemplo, la primera provincia andaluza en crianza de cerdo ibérico en dehesa con más de 360.000 hectáreas y 3.000 explotaciones, un momento en el que cuenta, además, con 4.400 instalaciones de ovino y más de 1.800 de bovino, subsector este último en el que, al igual que ocurre en el ibérico, continúa siendo líder en la comunidad autónoma la zona de Los Pedroches.

Esos 178 jóvenes incorporados son un bálsamo para el relevo generacional en un campo cordobés que cerró 2017 con una Producción Final Agraria en 2017, que supuso para la provincia, en palabras del delegado provincial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Francisco Zurera, un "récord absoluto", con 1.505 millones de euros. Zurera incidió en que el pasado año el valor de la producción fue un 38% superior a la media de los cinco últimos años, un incremento que "se explica en parte por el incremento de la cotización del aceite de oliva en la campaña 2016/17". No obstante, también tuvo parte de culpa en esa mejora de las cifras el sector ganadero. Desglosando los datos, el delegado explicó que el 82% correspondía a la producción vegetal, que alcanzó los 1.228 millones de euros, y que se incrementó respecto a 2016 por la mejor cotización del aceite de oliva; y que el valor de la producción ganadera alcanzó los 277 millones, el 18% del total del sector agrario cordobés, "un importante incremento respecto años anteriores en términos absolutos", comentó Zurera.

No obstante, el relevo generacional en el que es la primera actividad laboral de la provincia continúa siendo uno de los principales problemas, si no el primero, con el que se enfrente el campo cordobés. Y no sólo en Córdoba, porque los jóvenes menores de 40 años titulares de explotaciones en Andalucía, no representan ni el 10% del total del sector. Por regla general, los jóvenes que se instalan en explotaciones agrícolas y ganaderas son más dinámicos, con empresas mejor dimensionadas, más viables, con una mejor cualificación y son más abiertos a innovaciones y a sistemas de producción más sostenibles, como es el caso de la agricultura ecológica, según palabras de la propia Junta de Andalucía.

A finales del pasado año, la Consejería dio a conocer que un total de 120 cordobeses -26 mujeres y 94 hombres- se iban a beneficiar de las ayudas a la creación de empresas para jóvenes agricultores y ganaderos de la última convocatoria cerrada hasta ese momento, la de 2016. En concreto, 7,2 millones de euros fueron los invertidos en la provincia en este programa. La primera provincia por solicitudes aprobadas fue Granada, con 201 expedientes y 11,8 millones; seguida de Sevilla, con 176 beneficiarios y 11,2 millones; Jaén, con 141 jóvenes y 8,7 millones; Almería (131 solicitudes y 7,6 millones); Huelva, con 132 jóvenes empresarios y 8,5 millones; Córdoba; Cádiz, 86 beneficiarios y 5,1 millones, y Málaga, que cerraba la lista con 36 expedientes y 2,2 millones. En total, insistieron desde la Junta en que más de 1.000 jóvenes andaluces se iban a beneficiar con 62,6 millones de euros del programa y que la Consejería iba a destinar más de 150 millones en dos convocatorias, lo que permitiría la incorporación de alrededor de 2.500 jóvenes. Zurera destacó entonces el "dinamismo del norte de la provincia", donde se concentraban casi la mitad de los expedientes con una orientación ganadera, con 53 expedientes. Por comarcas, el Alto Guadalquivir concentraba ocho expedientes; la Campiña Sur, 17, El Guadajoz, 9; Los Pedroches, 44; La Subbética, 16: El Guadiato, nueve: y la Vega del Guadalquivir, 17. Y señaló que además en el marco anterior se resolvieron 181 expedientes en cinco convocatorias con más de nueve millones de euros.