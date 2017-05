La jornada grande de los más pequeños

Puede que la calle central de las atracciones de la Feria de Nuestra Señora de Salud haga honor a su nombre en ciertos días. La calle del Infierno, que así se llama la referida vía, siempre suele estar transitada durante estos días de fiesta, pero cuando llega el miércoles, la cosa se multiplica. Y es que la jornada de ayer es, sin duda, la favorita de los más pequeños, aunque realmente los que salen ganando son los padres. Los cacharritos, como tradicionalmente se les conocen en Córdoba, vivieron ayer su gran jornada ya que los feriantes rebajaron sus precios casi a la mitad. Esto provocó colas en aquellas atracciones favoritas por los cordobeses, que ya suelen elegir antes de entrar al recinto ferial donde disfrutarán de un paseo entre canciones de reggaeton y alguna que otra sevillana.

Las hay para todos los gustos. En total, son 74 los cacharritos que este año se han instalado entre las calles del Infierno y el Volante. Desde aquellos destinados a los más pequeños, como las barcas, el tren de la bruja o los tiovivos, hasta los que se levantan varios metros de altura, como el Top Gun, el Ala Delta o la tradicional Barca Vikinga.

La mayoría de las atracciones tenían un precio un 50% inferior al normal

Los precios varían dependiendo de la atracción y ayer los que suelen costas cuatro euros estaban a dos euros y los de cinco a dos y medio. "Hay que aprovechar aunque haya colas", comentaba Lola, madre de dos pequeños que habían conseguido escoba en el tren de la bruja.

Y es que las colas fueron una máxima en casi todos estos espacios, unido ello a que los viajes duraban menos. Eso sí, los había resignados, como Pablo, un niño de siete años vestido de corto que ya se había montado en cuatro atracciones y a quien sus abuelos intentaban explicar que con eso era suficiente.

No faltaron, por supuesto, las vueltas y vueltas de la noria y del Ratón Vacilón, que a falta de montaña de rusa hace las delicias de pequeños y grandes con su lanzamiento de agua. Hoy también habrá algunos descuentos, aunque no tan significativos como ayer, para que aquellos que aún no han podido, disfruten al máximo de la Feria.