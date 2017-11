El invierno llega al fin a Córdoba

Hasta diez grados caerán las mínimas entre el viernes y el lunes. Aunque pueda parecer que ya hace mucho frío, lo peor está por venir. Así lo estima la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que anuncia mínimas de menos un grado para finales de esta misma semana. El invierno llega también con lluvia, pues la Aemet ha activado al aviso amarillo por lluvias para hoy en el Valle del Guadalquivir. Las precipitaciones, por el momento, han sido inisignificantes y sin efectos para el delicado estado de los embalses.

Y claro está, con este frío y ambiente invernal llegará también un aumento en la factura de la luz, cuya subida se percibirá aún más tras un otoño bastante cálido. La comercializadora cordobesa de energías renovables Unieléctrica no ha querido dejar pasar la oportunidad de lanzar varios consejos a los consumidores para que cuando llegue la hora de abonar la luz no se lleve uno las manos a la cabeza. Todo ello, además, teniendo en cuenta que las medidas que se tomen no supondrán únicamente un ahorro en la factura, sino una contribución directa al medio ambiente.

Los consejos a la hora de afrontar el invierno dentro de casa nunca está mal recordarlos. Desde Unieléctrica hacen referencia a algo básico y que en muchas ocasiones no se hace por pereza o por falta de tiempo: guardar la temperatura. Aquellas viviendas que tengan la suerte de recibir el sol durante el día pueden adaptarse mejor al calor del sol simplemente dejando las persianas levantadas y las cortinas abiertas cuando el Lorenzo pegue de lleno en casa. Una vez se esconda, sólo habrá que bajar las persianas y listo. Por supuesto, también es esencial conocer el tipo de tarifa contratada y teniendo en cuenta que la mayoría no diferencia entre tramos horarios, lo ideal sería poner los calentadores a un mínimo continuo para así ir caldeando el ambiente que ponerlos y quitarlos dándole el máximo de temperatura. Algo que debe hacerse siempre, no solo en invierno, es desenchufar o desconectar aquellos electrodomésticos que estén en stand by e incluso quitar el cargador del móvil o el ordenador del enchufe porque incluso sin ser usado está consumiendo energía. Unieléctrica recomienda además conseguir ventanas y puertas totalmente aislantes de manera que guarden bien el calor.

Por supuesto, lo ideal es siempre utilizar bombillas de bajo consumo, porque a la larga se notará en la factura, y también habría que estar atentos a qué tipo de contratos de electricidad existen, porque a veces sale más a cuenta que salte la luz de vez en cuando que estar pagando por una tarifa que no llega a consumirse.