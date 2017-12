El obispo alerta de que el "invierno demográfico de España pasa factura a la sociedad"

El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, ha advertido sobre el "invierno demográfico" que afecta a España, debido a "los pocos niños que nacen" en el país, ya que "llevamos décadas con uno de los índices más bajos del mundo en la natalidad, y este dato está pasando factura ya a nuestra sociedad".

Así lo ha destacado en su carta semanal, en la que ha argumentado que, "si una sociedad no es capaz de transmitir la vida a la generación siguiente, es una sociedad que fracasa en una de sus tareas fundamentales" y ha señalado que "son muchos los factores que concurren en este cataclismo, y no depende solo los esposos", ya que también "están las autoridades con sus planes de gobierno y de ayuda a las familias en todos los aspectos", y "está la sociedad entera con su mentalidad a favor o en contra de la vida".

Ello ha llevado al prelado a preguntarse "qué programa de gobierno será capaz de estimular a los esposos a ser generosos en la transmisión de la vida, y en la tarea educativa que le acompaña".

En consecuencia, para el obispo, "la Sagrada Familia de Nazaret (Jesús, María y José) se nos presentan hoy como modelo de convivencia, donde el amor es el clima de relación de todos sus miembros", por lo que "agradecemos a Dios haber nacido y crecido en una familia", siendo necesario, según ha recalcado, que "todos" apoyen a la familia, "que sigue siendo el nido del amor y el ámbito más valorado hoy en nuestros contemporáneos", pues, "si nos acercamos un poco más al proyecto de Dios, seremos más felices en este campo tan vital de la familia".

Ello le ha llevado a pedir a Dios que "bendiga a nuestras familias, especialmente a los jóvenes que se casan o se van a casar en este año, y a aquellos que han sido fieles durante 25 o 50 años y lo celebran gozosos con sus hijos y nietos".

Junto a ello, el obispo, citando a la Biblia, ha señalado que "la pareja que ama y genera la vida es la verdadera escultura viviente capaz de manifestar al Dios creador y salvador", de modo que, "cuando la ideología de género afirma que no hay diferencia entre el varón y la mujer y que cada uno puede elegir para sí lo que quiera en este orden de cosas, está ignorando esta realidad honda de la persona humana, que tiene arraigo biológico, existencial e incluso religioso".

Fernández ha aclarado que "ninguna persona debe ser discriminada por su orientación", pues "todos tenemos un lugar en el corazón de Dios y de Dios nos sentimos amados, sean cuales sean las condiciones de nuestra vida, pero ese Dios que nos ama ha trazado un plan para la felicidad del hombre, y nosotros los humanos no podemos enmendar la plana a Dios".

Así y citando al Papa Francisco, el prelado ha indicado que "la ideología de género niega la diferencia y la reciprocidad natural de hombre y de mujer", y "presenta una sociedad sin diferencias de sexo y vacía el fundamento antropológico de la familia", hasta el punto de que "esta ideología lleva a proyectos educativos y directrices legislativas que promueven una identidad personal y una intimidad afectiva radicalmente desvinculadas de la diversidad biológica entre hombre y mujer".

Por ello, Fernández ha pedido que "no caigamos en el pecado de pretender sustituir al Creador", pues "somos criaturas, no somos omnipotentes. Lo creado nos precede y debe ser recibido como don", según ha destacado también el Papa Francisco, de modo que "he aquí uno de los retos más importantes en el campo de la familia hoy".