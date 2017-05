La 'invasión' de internet

Esta semana se ha celebrado el Día de Internet que este año se ha dedicado a favorecer el empoderamiento digital. Ya quedan pocas personas que no hayan recurrido a páginas web o a aplicaciones para consultar algún tipo de duda, leer el periódico, comprar algo o simplemente comunicarse. En el caso de Córdoba, y según los últimos datos del Instituto Andaluz de Estadística, ya son más los hogares (en municipios con más de 20.000 habitantes) que tienen internet que los que tienen ordenador. Este hecho se debe a que de unos años a esta parte el acceso a la red no se hace sólo desde un ordenador, sino que existen varios dispositivos, la mayoría de ellos móviles, que también permiten conectarse a la red. Teléfonos móviles, tabletas, videoconsolas o la propia televisión abren un abanico casi infinito de posibilidades para navegar por internet sin tener que usar un ordenador. En este caso, los datos oficiales apuntan a que siete de cada diez hogares cordobeses cuenta con ordenador, mientras que el 72% tiene internet (un 70% de banda ancha). Aún así, la provincia no es de los territorios con más hogares equipados en este sentido, ya que el ranking lo lidera Málaga con un porcentaje de casi el 81%. Aunque parezca una cifra baja porque se tiende a pensar que existe, por lo menos, un ordenador o un móvil en cada casa, también hay que tener en cuenta que hay muchos hogares habitados por personas mayores, en muchas ocasiones reticentes a manejar las nuevas tecnologías.

Aún así, todavía existe lo que se conoce como brecha digital, la que separa a la población adaptada a las nuevas tecnologías y a la que no ha alcanzado aún un nivel de alfabetización digital óptimo. En esto trabaja la Junta de Andalucía y así lo cuenta a el Día Francisco Javier Cantarero, coordinador de los centros Guadalinfo en la provincia. "Se ha avanzado mucho respecto a la brecha digital, pero aún hay parte de la población con necesidades de alfabetización digital" relata Cantarero, quien apunta que "a esto hay que añadir el hecho de que la introducción de la tecnología en la vida cotidiana de la sociedad aumenta paulatinamente a grandes pasos".

El 82% de los cordobeses tiene tarifa de datos en su teléfono móvil

Los datos del Instituto Andaluz de Estadística apuntan además hacia variables muy interesantes que ayudan a conformar el mapa de internet en los usuarios cordobeses. En este caso, se observa cómo dependiendo del nivel de ingresos la equipación de internet en los hogares varía. Así, en aquellas familias donde los ingresos son inferiores a 900 euros mensuales, la disposición de conexión se sitúa en un 57,6%, mientras que a medida que aumentan esos salarios, también sube el porcentaje. Con ello, en los hogares que reciben de entre 900 y 1.600 euros mensuales hay internet en un 83,5% de los casos, en un 96,3% si ese montante económico está entre 1.600 y 2.500 euros y más de un 98% si el umbral de ingresos superan los 2.500 euros. En este apartado también se observa cómo los cordobeses que tienen un trabajo utilizan más internet que los que están parados (un 84% frente a un 73%).

Además, esa variación en la tendencia de qué tipo de dispositivo se utiliza para conectarse también se observa en esta estadística. Por ejemplo, el 82% de los cordobeses tiene tarifa de datos en su teléfono móvil, aunque sólo un 17% cuenta con fibra óptica en sus casas (aquí se impone el ADSL, conexión más económica).

Pero también habría que preguntarse por qué no tienen internet aquellos hogares donde no se dispone de ningún tipo de conexión. La mayoría de los cordobeses consultados alega que no lo necesita (un 68%) y también hay quien reconoce que no tiene el conocimiento necesario para manejarlo. Las razones económicas no ocupan un lugar muy destacado en las respuestas, aunque hay más cordobeses que consideran que el dispositivo para conectarse es caro que los que consideran que lo caro es pagar una tarifa.

Pero, ¿para qué utilizan los cordobeses internet? Las opciones son muchas y van desde consultar periódicos hasta mirar enciclopedias (lo que se conoce como contenido wiki). Por ejemplo, más del 67% de los cordobeses que utilizan internet lo hacen para leer noticias, casi un 66% consulta temas relacionados con la salud y casi un 68% con la educación; el 59% accede al referido contenido wiki y casi un 37% se descarga software para su dispositivo. Por supuesto, las redes sociales y el visionado de contenido en vídeo también ocupa un lugar destacado, de los 426.956 cordobeses que se conecta a internet, 306.173 lo hace para mirar Facebook, Twitter o Instagram y hasta un 62% para ver películas y vídeos. Los porcentajes más bajos corresponden a actividades como vender bienes o servicios (sólo un 13%), realizar cursos online (un 16,6%) o utilizar servicios de subida de documentos a la nube tipo Dropbox (un 33%).

Un apartado especial ocupan las compras por internet. Los hay aún reticentes con este asunto que aportan razones, sobre todo, de seguridad; pero adquirir productos a través de internet se ha convertido cada vez más en una actividad con más adeptos. En torno al 33% de los cordobeses que usan internet realizan compras online con un gasto que va desde los 100 hasta los 500 euros. Aquellos que no lo hacen alegan que prefieren las compras físicas (esto lo dice un 85,4%), también reconocen falta de conocimiento en el asunto (un 46,1%) y razones de seguridad (un 41,6%). Por supuesto tres de cada diez también dicen que las compras online no les aportan confianza y la misma cantidad no lo hace porque no dispone de un sistema de pago válido.