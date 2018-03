El instituto de Secundaria Medina Azahara se suma a dos proyectos europeos Erasmus

Durante el mes de marzo, alumnos y profesores del instituto Medina Azahara están realizando sendos encuentros con los socios europeos de los dos proyectos Erasmus KA2 que actualmente desarrolla: A Journey through Time y Let's Meet in Cultural and Spiritual Places. El centro educativo ha señalado que el primero de ellos, coordinado por el instituto cordobés, gira en torno al viaje realizado por el Gran Duque de Toscana, Cosme III de Medici, entre los años 1668 y 1669 a través de España y Portugal, y desarrolla aspectos sociales, históricos, artísticos y culturales. El segundo proyecto, coordinado por un instituto turco de Trebisonda, se centra en el encuentro entre culturas. Con este motivo se han puesto en marcha en el Medina Azahara distintos talleres extraescolares relativos a los diversos aspectos de ambos proyectos, "que suponen un enriquecimiento añadido a la formación de los alumnos participantes", según el centro. Entre esos talleres se encuentran algunos dedicados a la mejora de las NTIC (de edición de vídeo, fotografía y realidad aumentada), de solidaridad y situación de los refugiados y minorías (para los cuales se está colaborando con la sección cordobesa de Amnistía Internacional y otras ONGs que ayudan estos colectivos).

El primer encuentro está teniendo lugar en la localidad gallega de Ribeira -importante puerto de la Ría de Arosa- hasta el 10 de marzo, con el objetivo de analizar la situación de las minorías étnicas y sus músicas en los respectivos países durante el período del proyecto. El segundo, en el pueblo de Koropi, cercano a Atenas, arranca del 17 de marzo. Durante el mismo, el alumnado intercambiará tradiciones culturales (danza o gastronomía) propias de los países participantes, además de estudiar la influencia que los pensadores de los distintos países han tenido a lo largo de la historia en la construcción del pensamiento occidental. Los responsables de este proyecto en el Medina Azahara confían en el impacto de la iniciativa, ya que "impulsan el desarrollo de la conciencia europea de los alumnos".