Las instituciones y los sindicatos paran por la igualdad

Las administraciones públicas, como el Ayuntamiento, la Diputación y la Junta de Andalucía han secundado el paro de dos horas con motivo de la celebración del Día de la Mujer trabajadora y sus responsables institucionales se han concentrado ante el Palacio de la Merced.

Una concentración a la que han acudido centenares de personas y trabajadores de todos los ámbitos de producción de Córdoba, a pesar de la lluvia que ha caído al mediodía.

Entre ellos el presidente de la Diputación, Antonio Ruiz, quien ha recordado que el de hoy es "un día para alzar la voz, no para celebrar ni para felicitar porque no tenemos motivo para ello". "En un mundo en el que más de la mitad de la población vemos que sus derechos están mermados, no tenemos motivos para celebrar nada", ha considerado.

Tampoco ha faltado la delegada del Gobierno, Esther Ruiz, quien ha señalado que su apoyo "al paro y la huelga feminista, que va a marcar en la historia de nuestra sociedad".

Mientras, la secretaria general de CCOO, Marina Borrego, ha recordado el motivo del paro, que no es otro que el de "la lucha por una igualdad real". "Reivindicamos lo que por derecho nos corresponde", ha sostenido, al tiempo que ha añadido que para su organización sindical "la huelga ha sido un éxito", si bien, no ha podido aportar datos de seguimiento.

Dese UGT, su secretaria de organización, Carmen Jurado, ha recordado las elevadas cifras de paro de las mujeres y ha mostrado su confianza en que con la huelga de hoy sirva "para tomar nota". "No van poder con nosotras, somos el 52% de la población y, por eso, estamos en la calle. Venimos libre y unidas", ha señalado.

Los actos para celebrar el Día de la Mujer continúan a la lo largo de toda la jornada. Así, a las 14:30 tendrá lugar en los Jardines de Colón la lectura de un manifiestos por parte de diferentes entidades y colectivos sociales, además de sectores profesionales.

El acto central del 8-M en Córdoba está convocado a partir de las 19:30 en los Jardines de la Agricultura, desde donde partirá una manifestación, que concluirá en la plaza de la Corredera.