Los ingresos tributarios caen en 7,6 millones hasta marzo

El viceportavoz del PP, Salvador Fuentes, alertó ayer de que la recaudación por ingresos tributarios en el Ayuntamiento ha caído en 7,6 millones de euros en el primer trimestre del año con respecto al mismo periodo de 2017. Fuentes achacó ese descenso a los problemas que está teniendo el cogobierno tanto en la oficina de atención ciudadana como en el servicio de notificaciones. "Es un despropósito", lamentó el concejal popular, quien desgranó algunos de los datos sobre recaudación tributaria. Así, el capítulo que más ha descendido es el que tiene que ver con el impuesto de vehículos de tracción mecánica, que ha pasado de 3,8 millones de euros recaudado en el primer trimestre de 2017 a sólo 1,06 entre enero y marzo de este ejercicio. Se trata, relató, de 2,7 millones menos, una cantidad demasiado elevada si se tiene en cuenta que el plazo para abonar este impuesto finaliza el 22 de abril. Por este motivo, Fuentes pidió que "no se vaya a cargar" sobre los contribuyentes posibles recargos por la demora en pagar, ya que insistió en que la responsabilidad de estos retrasos es del cogobierno por su "nefasta gestión", tanto con las notificaciones como por la atención de la oficina tributaria, que desde ayer se ha trasladado al Bulevar del Gran Capitán.

El viceportavoz popular también detalló que en lo relativo al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) la merma en la recaudación ha sido de 2,5 millones a 1,1; lo que suponen 1,4 millones de euros menos. En este caso, el periodo de pago se prolonga hasta principios de junio.

Antonio Rojas afirma que desde hoy habrá registro de entrada sin cita previa en Gran Capitán

Fuentes lamentó que "no sabemos si habrá una prórroga", sobre todo en el impuesto de vehículos, porque "hay mucha gente que no está pagando en tiempo y forma por consecuencias del desgobierno". Así, el viceportavoz popular destacó que el cogobierno "tiene que tomar cartas en el asunto" y ofrecer un buen servicio en la oficina información tributaria. "No queremos que sea un parche", advirtió. Fuentes criticó que "es un auténtico desastre", ya que con el servicio de cita previa se están dando números "para el 26 abril y además estamos rozando la ilegalidad sin mesa de registro".

Sobre este asunto, el responsable de Gestión, Antonio Rojas, aseguró por su parte que desde hoy mismo va a ver un servicio de registro de entrada y que para ofrecer cita previa se tiene en cuenta la urgencia del trámite que necesita el usuario.