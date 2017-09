Un informe encargado por la GMU apoya que se impida la valorización

Un informe encargado por la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) a la empresa Estudios Medioambientales y Sistemas de Información Geográfica S. L. avala que empresas como la cementera Cosmos no utilicen el proceso de la valorización (el uso de residuos como combustible). Este documento, que cuenta con más de un centenar de páginas, irá hoy al Consejo de la GMU para su aprobación y su posterior envío a la Junta de Andalucía, que tendrá que dar a su vez el visto bueno al mismo. Fue precisamente la Consejería de Salud del Gobierno andaluz la que solicitó a mediados del mes de marzo este informe, conocido como EIS -de Evaluación de Impacto en Salud-, y que fue requerido tras tomarse conocimiento de que el Ayuntamiento pretendía modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para que dejar fuera de ordenación a empresas como Cosmos para que no utilizaran la ya famosa valorización.

Sin embargo, ese informe de la GMU, al que ha tenido acceso el Día, no aporta claridad a un asunto que últimamente ha dado mucho de que hablar. El documento, por una parte, expone que ese cambio de ordenación es bueno para la salud de la población. "La nueva ordenación es acción favorable a la protección de la salud de la población del municipio de Córdoba, regulándose con la solución adoptada la utilización del suelo de acuerdo con el interés general", reza, literalmente, el resumen del estudio. Lo que ocurre es que el mismo documento no dice claramente que la valorización vaya a ser perjudicial, sino que el cambio en el PGOU para prohibirla sí es bueno para la población. Es más, deja la puerta abierta a que se aplique porque afirma que "en caso de acreditarse la ausencia de potencial peligrosidad para personas o bienes, podría interpretarse viable la implantación de este tipo de instalaciones en terrenos de uso global industrial".

Otro hecho destacado es que el informe no cita en ningún momento a la empresa Cosmos, ni siquiera al polígono industrial sobre el que se levanta, pero sí hace referencia a otros puntos de la ciudad que podrían verse afectados si en un futuro alguna empresa quisiera utilizar la valorización. Se habla, por ejemplo, de la "potencial" afección que podría ejercerse sobre la población de Las Palmeras si se llegase a utilizar el proceso en alguna industria del Parque Joyero. Es decir, con el informe ocurre lo mismo que con el cambio del PGOU ya que este último se quiere modificar de tal manera que las variaciones que se introducen afectan únicamente a Cosmos -al menos en la actualidad-, la única empresa que ha anunciado su intención de utilizar residuos como combustible en su proceso industrial de fabricación de cemento.

A día de hoy, ni detractores ni partidarios de la valorización han aportado un documento clarificador que deje claro si el proceso es o no perjudicial para la salud de las personas (o todo lo contrario). Eso sí, hay zonas de España donde la valorización se utiliza y se hace con la venia de la administración pública. Aquí será precisamente la Junta la que tenga que decir que el informe de la GMU es favorable porque éste es "preceptivo y vinculante", o lo que es lo mismo, si el documento no cuenta con el visto bueno de la Consejería de Salud el Ayuntamiento no podrá modificar el PGOU.

A falta de conocer si el informe saldrá adelante, lo que sí se sabe es que el mismo ha creado malestar entre los grupos de la oposición. La causa del mismo es el hecho de que el cogobierno supiera que tenía que realizar este informe en marzo y que no se haya comunicado al resto de los grupos políticos hasta hace nada; es decir, unos días antes de que pase por el Consejo de la Gerencia.