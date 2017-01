Los impuestos que vienen

Si 2016 vino marcado por un descenso de los impuestos principales que tienen que pagar los cordobeses, como es el caso de la luz (marcado a nivel nacional), en el año que ahora queda por delante cambiarán las tornas. Diferenciando entre la presión fiscal que marca directamente el Gobierno central y lo regulado a nivel local (el agua o el transporte público), se observan algunas diferencias. Habrá que pagar más en la factura de la luz o en el gas natural, también habrá que rascarse el bolsillo a la hora de acometer la tasa de recogida de basura o la de cementerios. En general, a nivel local la subida media ponderada será de un 0,43%, lejos del 0,7% aplicado para el año que acaba de finalizar. Los cordobeses notaron el incremento en pagos como el billete sencillo de Aucorsa, que subió 10 céntimos directamente o el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para los de naturaleza rústica, que ascendió hasta un 2,55%; también se notó en los impuestos para vehículos de tracción mecánica. Este año la cosa cambia. La subida que a nivel local será más destacada tendrá que ver con el acceso al Zoológico, cuya entrada se incrementa más de un 22,2%. Cabe recordar que el cogobierno llegó a plantear una subida de un 50%, algo que finalmente quedó descartado. Ese 22,2% de incremento se traducirá en un euro de más en la entrada al parque.Un año más se vuelve a incrementar la tasa de recogida de basura, la de cementerios municipales, la de higiene urbana y la de control animal. En todas, el incremento será de un 2%. Las subidas en este sentido, relacionadas con la empresas municipales Sadeco y Cecosam tienen que ver con la propia situación económica de las sociedades. Lo mismo ocurre, pero a la inversa, con la empresa municipal de aguas, Emacsa. Ésta es una de las empresas que más beneficios reporta al Ayuntamiento, lo que llevó a la oposición, concretamente al PP, a exigir a PSOE e IU que incluso rebajaran el pago que tenían que asumir los cordobeses. Al final, la bajada será simbólica, de un 1%, por el -2% propuesto por el PP.Otro de los impuestos que generó gran polémica el año pasado fue el IBI. La edil de Hacienda, Alba Doblas, habló de incrementar de forma muy significativa este pago para los pisos vacíos, sin embargo, la medida no se pudo llevar a cabo, ni se podrá, porque hace falta elaborar un listado de todos estos inmuebles, algo que lleva más tiempo del disponible. Para 2017, por lo tanto, esta medida también queda descartada, además se congela el IBI residencial, el de rústica vuelve a subir un 2,5% y el no residencial (que afecta directamente a las empresas) también subirá. Este último lo hará hasta un 6%, ya que el Ayuntamiento no compensará la subida de los valores catastrales aplicadas por el Gobierno, algo que en el IBI residencial sí llevará a cabo, después de una gran polémica que comenzó con la propuesta del cogobierno de incrementar el impuesto hasta un 3%. Finalmente, tuvieron que desechar la idea ante las críticas de la oposición y ante la negativa de Ganemos Córdoba de apoyarle en la aprobación de las ordenanzas si no lo retiraba.El resto de tasas e impuestos municipales se congelará. Así, no subirán pagos de tasas como las licencias de obras, las de actividades o aperturas o los mercadillos; en el resto de impuestos sucederá lo mismo y no se incrementará el pago de gastos suntuarios o el de actividades económicas.Fue a principios de noviembre cuando PSOE e IU, con los votos a favor de Ganemos sacaron adelante estas ordenanzas, mientras que PP y Unión Cordobesa (UCOR) se abstuvieron y Ciudadanos (C's) votó en contra. Ahora toca el camino para los presupuestos que, en este arranque de año, ya se han prorrogado.Los impuestos que pagarán los cordobeses al mismo nivel que el resto de españoles subirán algo más. Primero habría que hablar del poder adquisitivo de las familias, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) subirá un 8% a lo largo de este año hasta los 707,6 euros (estaba en 655,2 euros); en 2016 creció apenas un 1%. Se prevé además que el Índice de Precios al Consumo (IPC) se mantenga en niveles positivos durante todo 2017, aunque aún no se puede confirmar nada, ya que algo similar se esperaba para 2016 y, en el caso de Córdoba, no ha terminado de despuntar.En ese escenario, expertos económicos auguran menos alegría a la hora de gastar, esto unido a que los principales impuestos se incrementarán tras caer en 2016, auguran un ejercicio algo más comedido. Durante los últimos ocho meses, la factura de la luz se ha incrementado y al cierre del año, la subida fue de un 3%. Según cálculos de portales económicos, la factura de un hogar medio (potencia de 4,4 kilowatios y consumo de 250 kilowatios) será de casi 62 euros, hasta ahora se situaba en unos 60,22. Aún así, el Gobierno central ya estudia congelar la tarifa regulada (casi la mitad de la factura, la otra parte sería el coste en sí de la energía, que depende de los precios del mercado).Crecerá también el recibo que se paga del gas natural o el butano. Si durante los últimos ejercicios el precio del barril del petróleo ha ido a la baja, ahora el mercado comienza a recuperarse, lo que se traduce en un incremento de los pagos por estos servicios. La subida del crudo en los mercados internacionales se estima en un 10%, lo que se traducirá en un 3% de incremento para los cordobeses. Por ejemplo, la bombona de butano arrancará el año un poco más cara después de que en el ejercicio 2016 empezara costando 13,11 euros por los 12,28 que costaba en diciembre (en 2015 fue cuando alcanzó su pico histórico, 17,5 euros). Todo apunta a que aquellos que utilicen bombona en casa tendrán que pagar hasta un 4% más.Y por último, las hipotecas. A partir de febrero de 2016 el Euríbor (índice principal que marca los intereses a pagar por los préstamos hipotecarios) entró en valores negativos haciendo que el mercado en este sentido cambiara por completo con el paso de las hipotecas de tipo variable a las de interés fijo. Estudios de especialistas inmobiliarios apuntan a que en 2017 una de cada dos nuevas hipotecas para viviendas sean de tipo fijo. Con todo ello, y con la previsión de que el Euríbor siga en valores negativos, los primeros meses del año la firma de hipotecas será más barata, pero no hay que confiarse. Sin duda 2016 ha sido uno de los mejores años para comprar un inmueble, algo que se ha traducido, por ejemplo, en las cifras de hipotecas que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE) que casi han ido al alza. Sin embargo, a partir del verano de este año el cálculo del Euríbor se modificará, por lo que el panorama también cambiará.