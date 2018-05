Los hoteles alcanzan el 94% de ocupación durante las Cruces

Los hoteles cordobeses han mantenido un nivel de ocupación "excelente" durante el puente del 1 de Mayo, que ha coincidido de pleno con la celebración de las Cruces, alcanzando una media del 94%. Por días, el viernes 27 la ocupación fue del 85%, el sábado 28 del 99%, el domingo 29 del 96%, el lunes 30 del 99% y ayer, 1 de mayo, del 90%. El presidente a la Asociación de Empresarios de Hospedaje de Córdoba (Aehco), Manuel Fragero, aseguró que, aunque la ocupación haya sido muy buena en este puente, "no sólo vivimos de estos cuatro días ni de 52 sábados que tiene el año".

Por otra parte, Fragero adelantó que las previsiones para el mes de mayo "no son muy halagüeñas porque no tenemos la ocupación de años anteriores, por lo que estamos un poco preocupados". En este sentido, también se refirió al periodo del 14 al 18 de mayo, entre el final de los Patios y el inicio de la Feria de Nuestra Señora de la Salud, cuando "no hay mucha demanda". De hecho, por ahora los establecimientos tienen alrededor de un 60% de ocupación.

El presidente de Aehcor también se refirió a los dos fines de semana de Patios y señaló que están "preocupados por el tiempo" porque "está habiendo cancelaciones". Así, por ahora la media de ocupación está en torno al 70% pero insistió en que "entre semana están fallando los Patios cuando otros años han llegado al 80%".

Por último, explicó que en Feria los fines de semana las reservas "van bien" pero entre semana "falta contenido cultural por explotar", algo que "Sevilla ya ha hecho y en Córdoba no somos capaces". A juicio de Fragero, ese contenido haría "efecto llamada que necesitamos" para "tener una alta ocupación" de lunes a viernes. Los fines de semana sí "hay mucha demanda y más en el segmento que más busca la Feria, que es gente joven y grupos de amigos".

La segunda de las citas del Mayo Festivo, las Cruces, finalizó ayer a mediodía con una gran afluencia de público y sin refuerzos de la Policía Local, lo que causó que algunas llamadas de los vecinos no pudieran ser atendidas con presencia de los agentes al estar todas las patrullas ocupadas.

A falta del balance oficial, que hará hoy el Gobierno municipal, se han vivido aglomeraciones, sobre todo de jóvenes y adolescentes, en las zonas de la Cuesta del Bailío y las plazas de Santa Marina, San Nicolás, Cardenal Toledo y San Hipólito. Esto ha provocado, sobre todo el sábado, llamadas de los vecinos a la Policía Local por molestias como consecuencia del paso y aglomeración de personas.

Estos puntos, de hecho, son los más sensibles a la hora de que afloren conflictos, como ocurrió en la noche del sábado en el entorno de Santa Marina. Allí la Policía Local actuó en cinco conatos de reyertas que se solucionaron con la mediación de los agentes. Por su parte, la Policía Nacional tuvo que intervenir en una reyerta por el Palacio de Viana con unas 40 personas implicadas.