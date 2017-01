La hostelería teme la creación de veladores de primera y de segunda

La Asociación Empresarial de Hostelería de Córdoba (Hostecor) y la asociación profesional Córdoba Apetece mostraron ayer su temor de que "la deriva en la que han entrado la mesa de veladores del Ayuntamiento vaya a facilitar la creación de categorías de los veladores, unos de primera y otros de segunda según la apreciación o el gusto subjetivo de alguien que tenga poder para ello". Las dos organizaciones del sector de la hostelería exponían así su miedo a que "decisiones personales y subjetivas" sean las que determinen cuáles son los lugares del entorno de los Bienes de Interés Cultural (BIC) en los que caben o no los veladores, "como se ha planteado ahora desde la presidencia de la mesa de veladores".

Hostecor y Córdoba Apetece insistieron en que "si la primera propuesta desde el desconocimiento absoluto (eliminar las terrazas de todos los entornos BIC, lo que conllevaría su aniquilación de todo el caso histórico) era un absurdo mayúsculo, la reconversión al nuevo planteamiento (retirar unas sí y otras no) va camino de provocar una arbitrariedad inaudita e inadmisible en un estado de derecho". Ambos colectivos reclaman que cualquier actuación en este sentido se plantee desde criterios objetivos, "que no puedan caer en la arbitrariedad de decisiones personales y fuera de criterios que puedan ser evaluados independientemente del gusto o el deseo personal". Al mismo tiempo, expresaron su inquietud porque la rectificación en el primer planteamiento de la retirada de los veladores de los entornos de los Bienes de Interés Cultural permita primar intereses que no sean los colectivos de la ciudadanía.

La Federación Provincial del Comercio Comercio Córdoba, que junto Hostecor y Córdoba Apetece abandonaron a mediados de octubre la mesa de veladores organizada por el Ayuntamiento por la pérdida de los criterios que informaron su constitución, mostró también ayer su apoyo a la hostelería a la hora de defender unas normas objetivas y en el temor de que se creen distinciones entre unas terrazas y otras.

Estas declaraciones llegan después de que el primer teniente de alcalde, Pedro García, desmintiera unas afirmaciones de los sectores de la hostelería y el comercio que aludían a que se pretendía dejar sin veladores a las terrazas de las zonas BIC asegurando que el objetivo que persigue el Consistorio no es otro que "compatibilizar los veladores con las zonas declaradas BIC, que en el caso de Córdoba son, afortunadamente para la ciudad, bastantes". García aclaró que desde la mesa de veladores lo que se propondrá, de partida, para los veladores ubicados en esas zonas BIC, dentro de las líneas de actuación para 2017, será "no eliminarlos, pero sí establecer una mejor localización de los mismos y también una densidad más lógica". "Queremos compatibilizar los veladores con el uso peatonal del casco histórico y con los valores culturales y turísticos de estas zonas, que repercuten de forma muy positiva en Córdoba, sus habitantes y su economía", subrayó el también concejal de Turismo.

No obstante, destacó que desde la mesa de veladores sí se insistirá en "analizar algunas zonas de la ciudad y declararlas zona libre de veladores". Y aprovechó de nuevo la ocasión para solicitar al sector del comercio y de la hostelería, representado por Hostecor, Córdoba Apetece y Comercio Córdoba, su reincorporación a la próxima reunión de la mesa de veladores, que tendrá lugar en aproximadamente 15 días. "Sería importante que volviéramos a sentarnos en una misma mesa y trabajásemos de forma conjunta Ayuntamiento, representantes vecinales y representantes del sector de la hostelería y del comercio en la ordenación de los veladores en Córdoba", dijo García.