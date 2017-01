La hora de la verdad para el hombre "honesto y honrado"

"Yo soy un hombre honesto y honrado..." Esta frase la dejó para la historia de los medios de comunicación cordobeses el empresario Rafael Gómez (Córdoba, 1944) en una rueda de prensa que ofreció para desmentir las acusaciones que le relacionaban con el Caso Malaya -por el que posteriormente fue condenado por cohecho activo a seis meses de prisión, pena que fue sustituida por una multa de 12 meses con cuota diaria de diez euros, en total 3.600 euros, y otra multa de 150.000 euros, en este caso con la fijación de un calendario de pago-. Genio y figura el de Gómez, quien dejó otra fase de esas memorables al insistir sobre la sanción de 24,6 millones que le impuso el Ayuntamiento de Córdoba por construir sin licencia que "me importa tres pepinos la multa, vine en cueros al mundo y me voy en cueros, jamás he estado apegado al dinero". Conociéndolo, todo apunta a que a partir de mañana y, durante las dos semanas que durará el juicio al que se enfrenta en el Juzgado de lo Penal número 3 de la Audiencia Provincial, habrá más afirmaciones de esas lapidarias que suele hacer, como aquella que vertió cuando, después de ser preguntado por un periodista tras ser condenado por cohecho activo en el caso Malaya sobre su intención de dimitir como concejal y jefe de la oposición del Ayuntamiento de Córdoba -era el líder de Unión Cordobesa-, espetó un "qué dimitir ni dimitir, ¿dimitir yo?, dimite tú". El empresario -al que todo el mundo conoce en Córdoba y fuera de Córdoba como Sandokán- tendrá que defender de nuevo su honestidad y su honradez desde el banquillo de los acusados tras imputársele 11 delitos contra la Hacienda Pública a la que presuntamente le dejó de pagar unos 60 millones de euros en impuestos durante unos cuatro años. Gómez se enfrenta por ello a una pena de cárcel de 44 años. Y no se sentará solo en ese banquillio de los acusados, lo acompañarán sus cuatro hijos, para cada uno de los cuales la Fiscalía pide una pena de 22 años. Además, el Ministerio Público pide en su calificación una multa para quien también fuera presidente del Córdoba Club de Fútbol que podría llegar a 350 millones de euros. Sus hijos estarían asimismo obligados a pagar, en este caso, cinco veces lo supuestamente defraudado; o sea, 290,5 millones de euros.

Este juicio por presunto fraude fiscal, en el que la Fiscalía Provincial y la Abogacía del Estado ejercerán la acusación, llega a los tribunales después de casi ocho años de instrucción. Los delitos por los que ahora serán juzgados supuestamente se cometieron entre los años 2003 y 2006 a través de cuatro de las empresas familiares -Arenal 2000, Arenal 2000 de Inversiones, Arenal 2001 y Grupo Inversor Arenal 2000-, y se refieren al impago de impuestos de sociedades, de patrimonio y el Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF). El auto detalla los importes supuestamente defraudados por las empresas del exconcejal. Así, refleja que por el Impuesto de Sociedades, el Grupo Inversor Arenal 2000 no habría abonado aproximadamente un millón de euros del ejercicio 2004 y 15,4 millones de 2006. Arenal 2000 Inversiones debería un total de 5,9 millones por el año 2005 y Arenal 2000 suma más de 36 millones por deudas de 2003, 2005 y 2006. En el caso de Arenal 2001 adeudaría unos ocho millones, el Grupo de Empresas Rafael Gómez Sánchez no habría pagado los 390.912 euros correspondientes al ejercicio 2005 y el Grupo Inmobiliario Arenal 2000 debería otros dos millones euros del 2006. Ese auto insiste en que "el resto de la cantidad a deber se desprende del impuesto de IRPF y de Patrimonio". O lo que es lo mismo, las cantidades supuestamente defraudadas en cada uno de los 11 casos por los que se le acusa irían desde los 690.000 euros hasta los 25,5 millones -sumando en total concretamente 58.388.000 euros-. El Juzgado de Instrucción número 3 dictó un auto en julio de 2009 en el que se detallaba que las actuaciones se iniciaron por diferentes denuncias de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la Agencia Tributaria y un decreto de la Fiscalía Provincial de junio de 2009, por el supuesto impago de la citada cantidad. En un principio figuraban como imputados por presunta defraudación a la Hacienda Pública el empresario, su esposa y los cuatro hijos fruto del matrimonio, si bien el fiscal no ha imputado finalmente a la mujer en su calificación, al entender que su participación ha sido "lucrativa sólo en algunos casos".

El exjefe de la oposición municipal ya fue condenado por el caso Malaya

Como resultado de los impagos, el auto judicial ordenó el embargo preventivo de distintas propiedades de la familia, entre ellas cinco fincas rústicas en la barriada de Santa María de Trassierra y otras cuatro en los municipios de Freila y Gorafe, en Granada, además de la sede de Arenal 2000, junto a las naves que construyó sin licencia en 2005 en la capital cordobesa, actuación que fue la que le supuso aquella multa municipal de la que posteriormente dijo que le importaba "tres pepinos".

Por el que se le enjuicia no es el único impago del que se le acusa al empresario. Según la lista de deudores con Hacienda hecha pública por la Agencia Tributaria a finales de diciembre de 2015, el conjunto de empresas propiedad o vinculadas a Rafael Gómez son algunas de las entidades que más dinero adeudaban al fisco en dicha fecha, como Arenal 2000 (58 millones), Arenal 2001 (67 millones), Arenal 2000 Inversiones (12,5 millones) o Grupo Empresarial Arenal 2000 (48,6 millones). O sea, casi 200 millones de euros.

El dueño de Arenal 2000 fue detenido como imputado en la operación Malaya el 27 de junio de 2006 en su domicilio de El Brillante. En la sentencia, los jueces ratificaron que Gómez pagó 300.000 euros al cerebro de la trama de corrupción, Juan Antonio Roca, para que hiciera la vista gorda y así pudiera acondicionar unas oficinas de su constructora Arenal 2000 y conseguir abrir una puerta de acceso al paseo marítimo de la ciudad marbellí. En el cierre de la vista oral del mayor juicio celebrado en España, que se alargó durante 22 meses, el empresario hizo uso de su último turno de palabra y, dejándose llevar por el llanto, puso de relieve el "daño irreparable" que, a su juicio, ha sufrido alguien que sólo quería "hacer el bien". Incluso ofreció detalles de su vida personal, aludiendo a unas palabras que le dijo su esposa. "Falete, ¿no te ha dado nunca por ahorcarte?" porque "la vida nos ha señalado para siempre". Habrá que ver cómo afronta este nuevo juicio y si arroja más frases lapidarias este hombre "honesto y honrado", según él mismo se define.