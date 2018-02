La hora de los congresos

Cuando prácticamente nos habíamos acostumbrado a la imagen del Palacio de Congresos de la calle Torrijos cerrado a cal y canto -lleva así desde hace tres años- la Junta de Andalucía organizó esta semana una visita a las obras del edificio para que se pudiera comprobar in situ que las obras marchan a buen ritmo y que será a partir de este verano cuando se pueda abrir parte del inmueble, el más importante, que corresponde con el salón plenario. Este espacio incrementará sus plazas de 540 a 759, lo que supone un avance con lo que había y que abre de nuevo las oportunidades para el turismo de negocios, que estaba tocado y casi hundido. De hecho, para el recuerdo quedará esa imagen de todos los agentes económicos unidos, empresarios y sindicatos, para exigir a la Administración autonómica una respuesta a la falta de espacio congresual.

Hay que recordar que los trabajos se iniciaron en 2013 con la mejora del Patio Azul; en 2014 llegó la constructora Aldesa, que abandonó la obra en 2015 tras desacuerdos económicos con la Administración autonómica. A partir de ahí se inició un largo trámite administrativo y judicial que concluyó en abril de 2017, cuando la empresa pública Tragsa se hizo cargo de la obra. El último congreso que acogió el palacio de Torrijos, según la Junta, fue en junio de 2015. Demasiado tiempo que ha supuesto pérdidas millonarias para el sector en Córdoba. De justicia es reconocer que, aunque el proceso ha sido largo, la Junta no ha tirado la toalla y, quizá por esa presión social, ha hecho todo lo que estaba en su mano para poder continuar con las obras. No pocos quebraderos de cabeza dio el asunto a la exdelegada del Gobierno Rafaela Crespín, así como el delegado de Empleo, Manuel Carmona, quien demostró esta semana que conocía a pies juntillas los entresijos del edificio. Por eso es mejor mirar hacia adelante más que lamentar -aunque no olvidar- lo ya perdido. Y precisamente ese es uno de los aspectos que más preocupa porque el trabajo que queda ahora no es sólo en el apartado de construcción, sino que se tiene que iniciar una labora de promoción y captación de congresos que vuelva a situar a Córdoba como destino líder, una tarea difícil después de tantos años en blanco. A favor está el enclave y la ciudad en sí misma, pero en contra la falta todavía de la adjudicación de la gestión a una empresa y el no haber iniciado de momento tareas de promoción. ¿Tanto costaba haber adelanto el anuncio para poder vender la nueva infraestructura en Fitur, por ejemplo? En cualquier caso, el pliego que se elabora para la gestión de Torrijos será clave. Los sindicatos y empresarios ya lo han dicho y lo volvieron a recordar esta semana: no quieren que el imponente palacio se convierta en un lugar de bodas, bautizos y comuniones, algo que sí ocurrió en la anterior época. De hecho, la empresa que gestionaba antes el edificio, Inturan, fue noticia después de que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional detuviera al también expresidente del Consorcio de Turismo de Córdoba, Vicente Carmona, en el marco de la Operación Edu por subvenciones otorgadas por la Consejería de Empleo para cursos de formación a su empresa, Inturan y que este periódico sacó a la luz que el Ejecutivo autonómico concedió a la firma de Carmona el 20 de diciembre de 2010 un total de 67 subvenciones irregulares por un importe de casi tres millones de euros después de que esta entidad privada utilizara distintas ayudas públicas anteriores de forma presuntamente fraudulenta.

Algo se habrá aprendido en este tiempo. Córdoba no se puede permitir más errores de este tipo y debe apostar por una política seria para atraer al turismo de congresos en la que, no hay que olvidarlo, también esté el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones si es que algún día se termina.