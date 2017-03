"La honradez es más importante que el dinero"

Como todas las mañanas, toma café en uno de los bares de la Plaza de las Tendillas. Allí dialoga con su hijo Rafael del día a día de su finca extremeña, del estado del ganado y el campo que lo vuelve "loco", al tiempo que recibe la visita de algunos amigos. "Estoy como si tuviera 60 años", dice dichoso. Pero en realidad va camino de los 91, que cumplirá el próximo 28 de julio. Antes, este jueves y en el Real Círculo de la Amistad, recibirá un homenaje de ciudad organizado por el Real Centro Filarmónico de Córdoba Eduardo Lucena que le guarda innumerables sorpresas: "No me quieren decir nada, sólo que no me preocupe". No hay porqué, pues Rafael Campanero Guzmán (Almodóvar, 1926) desde hace tiempo viene recogiendo ya "ese agradecimiento en la calle" y eso es "lo más bonito de todo" para un hombre que, como recuerda, ha tocado "muchos palos" dejando en todos ellos un poso con muestras de la vitalidad que aún conserva y que le permite desgranar aspectos que van mucho más allá del fútbol y el Córdoba, que fue su última ocupación a nivel público hasta el verano de 2009.

-90 años de amor a Córdoba. ¿Cómo tiene el cuerpo de cara al homenaje del jueves?

-Enormemente agradecido a todos los que han tenido esta idea, el Centro Filarmónico y otros amigos que están en el asunto. Pero para mí lo más bonito de todo es que ese agradecimiento lo tengo siempre en la calle, porque desde hace mucho tiempo la gente me está demostrando mucho cariño y afecto. Estoy contento de lo que he podido hacer porque los cordobeses me lo están devolviendo con creces.

-¿Se esperaba un tributo así?

-Posiblemente me ha llegado porque son muchos los palos que he tocado y por la edad que tengo. Han pasado muchas personas por uno, pero también habrá influido la honradez extrema y hasta el máximo que siempre he tratado de demostrar, no por uno mismo, sino para dar ejemplo (recuerda su última etapa de presidente del Córdoba, cuando compraba camisetas o balones y los pagaba, para hacer que todo el mundo hiciera lo mismo).

-Y lo mejor es que podrá disfrutarlo, pues no es normal que este tipo de actos se hagan en vida...

-Naturalmente, porque una persona cuando muere... Este tipo de homenajes, más grandes o más pequeños, se los merece mucha gente y cuando se reciben se agradece igual con más o menos personas. Hay muchos cordobeses que se merecen algo así porque han sido personas honradas. Mira, ahora que se habla tanto de corrupción en la política, yo estuve cuatro años en el Ayuntamiento y eso no lo había por ninguna parte, y es agradable que la sociedad cordobesa sepa qué tipo de gente ha tenido en sus instituciones.

-Ya que habla de su etapa en la política, ¿eran muy diferentes los políticos de antes a los de ahora, que copan en muchos momentos las informaciones por su mala gestión?

-La corrupción ha venido porque la sociedad española es aún joven, pero es una corrupción de años, de pasado, que se va a acabar cuando la gente tenga que devolver ese dinero y vean lo que han hecho sin necesidad, porque si algo he tenido siempre claro es que la honradez es mucho más importante que el dinero... Se darán cuenta de que esto hay que cambiarlo. Además, los mismos partidos, que antes eran tres y ahora hay más, lo que harán es que todo eso se vaya mejorando.

-Mirando a casa, ¿cómo ve Córdoba en estos momentos?

-La ciudad ha perdido diez años y hay que tener en cuenta que para ponernos como estábamos antes aún nos falta un poquito. Se han perdido diez años, no en Córdoba sino en todos los sitios, que hay que recobrar. Pero creo que poco a poco vamos a ir saliendo. Creo que empieza una nueva era de buen futuro para la gente emprendedora.

-Todo esto es en parte consecuencia de una crisis en la que jugó un papel importante la caída de la construcción, donde usted también dio algunos pasos.

-Estaba claro que esa burbuja inmobiliaria se iba a romper, porque si la oferta supera tan ampliamente a la demanda y, si encima, esa construcción no es con dinero propio sino con préstamos... Hay muchas personas que han tenido la culpa ellos mismos por su ambición, pero aquello se veía venir, y nadie puede decir que no era así porque la perspectiva de gastos era mayor que la de ingresos y aquello tenía que romperse por algún lado. Eso ha pasado en otras épocas y pasará siempre, pero ahora es un momento de ser optimistas y confiar en que tanto el país como Córdoba se van a arreglar.

-¿Por dónde ve usted una vía de mejor futuro?

-Por las nuevas tecnologías, nuevas empresas, nuevas circunstancias... Yo veo fenomenal el corredor del Mediterráneo que va a permitir la comunicación por ferrocarril de Andalucía con Europa; la red de carreteras es fenomenal; el clima es extraordinario, y hay mucha tranquilidad. Con todo eso, creo que vamos a emprender un rumbo positivo siempre que los políticos y sus partidos miren más por el bien común que el personal, que es muy importante. Porque hay veces que las ideologías deben estar por debajo del interés general. Hay que hacer una política abierta, dejando a un lado la lucha de egos.

-Pero ese dejar a un lado el yo por el nosotros no es fácil.

-Mira, yo he tenido sociedades con decenas de socios y jamás alguien me ha llevado al juzgado, ni yo he llevado a nadie, porque las cosas se han arreglado conversando, como debe hacerse. Si yo tengo un problema contigo, a base de diálogo seguro que lo arreglamos, sin necesidad de ir delante de un juez. Con 90 años que tengo y trabajando desde los 12-14 años nadie me ha llevado a un juzgado, porque el diálogo y la buena fe son importantísimos. Prefiero que me engañen una vez a tener mil disgustos con nadie. El dinero es importante, pero hasta cierto punto.

-Con todo esto, ¿qué Córdoba espera que disfruten sus bisnietos?

-Siempre soy optimista y Córdoba, que hace muchos años tenía el problema principal de que estaba rota por el río y tenía sólo un puente, el viaducto para pasar a la sierra, ahora es una ciudad integrada, con unos barrios muy bonitos. Tengo mucha fe en el turismo y el comercio, pero faltan unos años para que volvamos a recuperar el nivel de antes, aunque será posible con el esfuerzo de todos.

-Tras tocar la política, la construcción, la sociedad... ¿Qué le parece si damos una patadita al balón también?

-Bueno, por qué no vamos a hablar de fútbol.

-¿Cómo está viviendo el momento del Córdoba?

-Veo la situación con preocupación. Estamos metidos en un laberinto y cuando el equipo se mete abajo es difícil salir, aunque hay otros equipos ahí y a ver cómo sale de la pelea con los rivales directos. Tenemos que apuntarnos al optimismo, porque otra cosa no podemos hacer, y a la unión en el campo con los jugadores, dando todo lo que se pueda porque el jugador se viene abajo. Y esto es una realidad, se viene abajo no sólo en el partido, sino luego en su vida cotidiana, y por mucho que quiera no rinde lo que debe. Hay que animar al equipo durante el partido y luego la bronca más grande que haya que dar, pedir las responsabilidades que hagan falta.

-Recuerdo que usted siempre ha dicho que en su última etapa al frente del club era vital salir de Segunda B tan rápido como se hizo. Regresar ahora a ese pozo...

-(Corta) Sería mucho peor. Primero porque no tiene comparación la Segunda B de antes como la de ahora, y luego porque nos hemos acostumbrado a recibir unos dineros que no había antes. Hay que tener en cuenta que antes se trabajaba con un 15% del presupuesto que hay ahora, sólo taquilla y publicidad, y hoy hay unos ingresos tremendos. Tengo claro que la propiedad actual está haciéndolo lo mejor que puede, pero siempre se puede mejorar. El que está siempre tratará de hacerlo mejor que el que ha estado, aprendiendo de los errores del anterior.

-¿Qué necesita el Córdoba ahora para salir de esta situación en la que se ha metido?

-No me atrevo a decirlo porque no estoy dentro, pero por lo que veo y lo que leo, no tiene esos dos o tres jugadores que tienen todos los equipos, el que sea, que sobresalen de los demás, que resuelven, que los tienen todos los equipos, los buenos y los malos. De todas formas, el fútbol creo que ha variado, porque hoy hay que darle mucha importancia a los entrenadores porque es muy táctico, y eso es básico. Hay que darse cuenta de cómo se estudia ahora mismo, con unos avances importantes táctica y técnicamente, por lo que hacen falta esos jugadores desequilibrantes y un entrenador igual, porque todos están los equipos muy estudiados.

-Imagino que como cordobés y cordobesista también le dará pena la fractura existente entre la entidad y la afición.

-Eso hay que reconducirlo porque no viene bien. Hay momentos en los que la afición, que está muy nerviosa, te critica, aunque hay veces que lo hace sin conocer de verdad las circunstancias. Pero la afición es vital, porque en un campo vacío no se puede jugar. Soy muy aficionado, pero no hincha, ni del Córdoba ni de ningún equipo. Por eso jamás pitaré a ese jugador que ha pasado por aquí y ahora venga en un equipo contrario, aunque yo pito poco y hago las palmas justas. El hincha no es bueno porque pierde los papeles. Hay que ser aficionado, pero en el término justo de alegrarte en las victorias y no llegar a amargarte en las derrotas... Por cierto, hay algo que me encanta y es la afluencia masiva del público femenino, que va a más. En las fotos antiguas, para ver una mujer te cuesta un mundo, y ahora hay muchas y apretando.

-En ese distanciamiento también ha jugado un papel fundamental la implantación de las Sociedades Anónimas Deportivas.

-Se ha perdido comunión. A mí me gustaba más cómo funcionaban los clubes antes de las SAD, aunque siempre he apostado por una cosa mixta. Ahora no somos socios, somos simples abonados (él es el número 1). Antes, las asambleas eran bonitas porque había contacto con los socios y había que dar explicaciones. Ahora es otra cosa que no termino de ver que hace que se vaya al fútbol como a los toros, con una entrada y sólo a ver el espectáculo.

-Bueno, sólo queda desear que todo mejore y, tras la alegría del jueves, en junio reciba la de la permanencia del equipo en Segunda.

-Indiscutiblemente, porque el Córdoba es una de las empresas que más aporta a la ciudad.