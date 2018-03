"Se me hinchó la cara y se me durmió la boca"

Pedro Caballero se ha sometido dos veces a una intervención de espalda. La más reciente fue el pasado mes de enero, cuando lo operaron por una estenosis (estrechamiento de los espacios dentro de la columna vertebral que puede ejercer presión sobre los nervios) y le fijaron la columna con placas y tornillos. "Siempre he tomado ibuprofeno y naproxeno sin ningún problema, aparte de otra medicación más fuerte como tramadol por los dolores", apunta este paciente de la Unidad de Alergia. A finales del pasado año se tomó un ibuprofeno "y empecé a sentir que me asfixiaba, aparte se me hinchó la cara y se me dormió la boca".

Al principio pensó que podía ser un efecto de la dieta que estaba haciendo, que era con plátano, y su médico de Atención Primaria le indicó unos fármacos para reducir la hinchazón.

No le dio más importancia y a los pocos días tuvo que tomar un naproxeno por sus dolores de espalda. Esto le provocó una nueva crisis: hinchazón en los ojos, asfixia y adormecimiento en la boca. "A raíz de esto acudí a la Unidad de Alergia y estas son las primeras pruebas que me hacen", indica Pedro.

Este paciente del Reina Sofía explica que debido a su dolor de espalda necesita tomar medicamentos potentes y efectivos y además posiblemente lo tengan que volver a intervenir, por lo que necesita saber qué tipo de farmacos no tolera. A esto añade que es "muy dado a tener infecciones de garganta y me planteo qué puedo tomarme, por eso también estoy aquí, para ver si hay alguna alternativa".

"Cuando me da el dolor de garganta no tengo nada para calmarlo; en la herboristería te dan cuatro plantas que realmente no te hacen nada", incide Pedro, que además también ha sufrido alguna lipotimia cuando ha tenido problemas de anginas. "Tienes miedo porque no hay nada para la infección", asevera.