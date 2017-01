Los héroes y los valientes de la noche

Son las nueve de la noche. La temperatura media del día se ha situado en 6,8 grados, las mínimas han caído de los dos bajo cero. A medida que las agujas del reloj avanzan la ciudad se vacía. Es hora de regreso del trabajo, de pilates, de ver el partido. Es hora de volver a casa, encender la estufa, ponerse el pijama más gordo que se tenga y ver la tele en horario de prime time mientras la cena se hace en la cocina. Pasan las horas, las temperaturas se resienten, caen un grado, y otro, y otro más. Hay quien no vuelve del trabajo, quien hoy (ni nunca) ha hecho pilates, hay quienes han visto el partido desde el otro lado de la cristalera del bar. No vuelven al pijama, al brasero ni a la cena porque no tienen donde hacerlo. La temperatura sigue cayendo y un periódico a punto de consumirse en una papelera dice que ya ha pasado lo peor de la ola de frío. Será verdad.

A las nueve y diez Pepe cierra el maletero de la furgoneta. Acaba de llenarlo con galletas María, bocadillos, piezas de fruta. Hay dos garrafas que desprenden calor, una está llena de leche y la otra de caldo. Mientras Pepe cierra la puerta, dentro de la furgoneta lo esperan Conchi, Mariví, Mari Carmen, Marta, Sergio y Miguel. En minutos serán algunos más. Durante la noche a este grupo se le unirán Magdalena o Rafa. Habrá cena improvisada, de pie, mientras el café, el Cola Cao o el caldito calientan las manos. Ya ha pasado un rato, la ola de frío se habrá calmado pero a estas horas no se nota.

Leche o caldo, fruta, un bocadillo y galletas componen el menú que se reparte

En Córdoba hay dos casas de acogida, una municipal y otra de Cáritas. El Ayuntamiento ha llegado a plantear la posibilidad de habilitar un pabellón más grande si finalmente estos espacios se llenan durante los días más crudos del invierno. No lo hacen. Hay quienes no quieren ir allí. Las razones son diversas y entre ellas prima el hecho de que para entrar hay que deshacerse de lo que se lleve encima; carritos, mantas, ropa. No cuesta entender que haya quienes no quieran desprenderse de sus objetos más preciados, en muchos casos, los únicos que tienen. Es como si a Magdalena le dijeran que abandonara su carro, ese que lleva hasta arriba de maletas y que corona una radio que no deja de sonar rompiendo así el silencio que reina en Arroyo del Moro cuando cae la noche. Ésta es la primera parada de la furgoneta que Pepe preparaba hace un rato. A veces Magdalena espera en la puerta de Cruz Roja, entidad que realiza salidas tres noches a la semana para proveer de víveres a quienes tienen en la calle su casa, institución de la que Pepe y toda su troupe son voluntarios. Pero esta noche Magdalena no está en la puerta esperando su bolsa de comida, su leche caliente ni su rato de charla. Así que toca ir en busca de ella. En dos minutos la furgoneta de Cruz Roja para frente a un descampado junto a las vías donde la mujer tiene instalada una tienda de campaña. Marta va en su busca y la encuentra al momento. "Esta noche vas a tener de compañeras a las ratas", se escucha. "Mira qué bien", responde Magdalena. Mientras uno de los voluntarios le pide el DNI para realizar el seguimiento obligatorio de las personas que se atienden, otro cuenta que hace apenas una semana Magdalena salió por la tele contando su situación. Cuando el fotógrafo le pregunta que si le importa que tome unas fotos ella dice que se espere a que vaya a por las gafas de sol. Magdalena tiene 47 años, o eso cree. También supone que es de Córdoba. Lo que tiene claro es que quiere trabajar, "lo que quiere todo el mundo", comenta mientras la radio del carrito no deja de sonar. Los siete voluntarios se han bajado de la furgoneta para atender a la mujer, los siete. Los siete han bromeado con ella, los siete han sido toreados por ella. Se acaba el tiempo porque hay más paradas y más Magdalenas. Se despiden hasta el jueves.

Da la sensación de que Marta podría hacer este recorrido con los ojos cerrados. Seguro que lo haría, y con una sonrisa en la boca, la que nunca se borra de los rostros de estos voluntarios que cuando han salido del trabajo no han ido a refugiarse junto a la estufa de su casa. La próxima parada está en los aparcamientos de la Plaza de Toros. Allí espera un grupo de cuatro hombres, serios, poco abrigados. El agradecimiento parece ser mutuo. "Toma cariño", dice una de las voluntarias entregando a uno de ellos un vaso de caldo. Prefieren no hablar, y la furgoneta sigue su senda de reparto.

Viajeros en una estación esperando a que llegue el tren para subirse los primeros y coger el mejor asiento. A eso recuerda otro grupo de hombres que aguarda la llegada de Cruz Roja en una bocacalle de la avenida del Aeropuerto. Hay quienes parece que no superan los 30, otros peinan canas. Rafa se entera de que hoy sus camareros particulares vienen acompañados de periodistas. Lo deja claro: "no pienso salir. Ya me hicieron un reportaje para un diario digital en el que volvieron a vender la pena del que está en la calle, el que bebe, el que se droga". Finalmente sí habla, sobre todo cuando cae en la cuenta de que el acompañamiento periodístico tiene también interés en la figura del voluntario. Eso le convence, cualquier cosa que sea alabar el trabajo del grupo de Pepe es bienvenida. Rafa se quedó sin trabajo hace unos años, eso le imposibilitó el poder pagar su casa y ahora espera la furgoneta de Cruz Roja. Se despide de cada uno de ellos, también de los periodistas: "Sacadme guapo".

Llegan al Centro, a la fuente del bulevar. Sergio comenta: "ya empieza a hacer frío", lo hace, muchísimo. Una señora que reposa sobre un bastón y viste completamente de negro los espera, también un hombre. Ninguno dice su nombre. La mujer viene cada día desde el Sector Sur en autobús para recoger la bolsa con la comida, de la misma forma que llega, se va. No solo reparten los enseres a quienes viven en la calle, explica Pepe, "hay quienes bajan de los pisos". "Si yo estuviera en mi casa a estas horas, calentito, no bajaría a por un café. Si lo hacen es porque lo necesitan", detalla. Y es que, como los mismos voluntarios dicen, aunque el plan de reparto está destinado a los sin hogar, no se pueden negar a nada. En la furgoneta aún quedan paquetes, preparan entre unos 30 y unos 40; la noche aún no ha terminado.

El próximo destino está cerca. De nuevo dan la vuelta con el vehículo para ir justo al lado, a la calle Góngora, donde atienden a un caballero que siempre pasa la noche en la sucursal de un banco, quién sabe si el mismo que se quedó con la casa de Rafa. No solo reparten comida, el frío obliga a componer bolsas más elaboradas. Zapatos, chubasqueros, sacos de dormir, mantas. Ahora mismo no llevan ninguno en la furgoneta, casi con total seguridad, la mayoría se repartió durante la semana pasada, cuando la ola de frío abrió el periódico que todavía sigue deshaciéndose en la papelera. En la sede tienen algo, si alguien lo necesita se le apunta y se le lleva en la siguiente salida.

Ahora marchan hasta los Trinitarios. De nuevo un grupo de personas los espera. Los voluntarios se bajan (todos, otra vez) y mientras reparten la comida y apuntan los datos ofrecen conversación. Un joven marroquí que no debe superar los 35 años pide por favor unas zapatillas, las que lleva le están grandes y le hacen daño. Pepe y Sergio le comentan que está complicado, que ya sólo quedan números grandes, pero verán qué pueden hacer. "A mí todavía no me habéis dado nada, llevo dos días en la calle", el mismo tiempo que hacía, según comenta el joven, que su mujer lo había echado de casa. Pepe le da un saco de dormir.

Aquí toca tomar un descanso. Los siete de Cruz Roja tienen su cena particular y después se ponen de nuevo manos a la obra. El frío ha convertido a la noche en lugar de valientes y héroes. Que cada cual elija quién es quién.