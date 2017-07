Los grupos se enzarzan por la comisión que evaluará Infraestructuras

El único debate que hubo ayer en el Pleno adelantado de agosto se centró en la comisión que el Ayuntamiento va a crear para evaluar la gestión del área de Infraestructuras. La concejala del ramo, Amparo Pernichi, defendió la necesidad de este grupo de trabajo con el que se pretende "avanzar en la prestación de servicio desde lo público", aunque no convenció a nadie de la oposición, salvo a Ganemos. Así, tanto Ciudadanos como UCOR y el PP votaron en contra de la propuesta, que puede derivar en la creación de un organismo público al estilo del Imtur para que preste este servicio. El portavoz de UCOR, Rafael Serrano, aseguró ayer que "el problema de la falta de personal" no se da solo en Infraestructuras y que con una comisión "no vamos a solucionar nada". "¿Qué vamos a hacer entonces con el resto de delegaciones en las que también hay déficit de plantilla?", se preguntó y puso como ejemplo el área de Educación, con la falta de porteros, y de Cultura por el déficit en los museos, entre otras cuestiones.

El edil de Ciudadanos José Luis Vilches, por su parte, recordó que "es la comisión número 22 que pone en marcha el gobierno municipal" y aseguró que el problema es que "no saben lo que hacer y cuando lo saben no lo hacen". Para Ciudadanos "es una paralización más del equipo de gobierno, mientras que la edil del PP Laura Ruiz la calificó la comisión como "tomadura de pelo".

Por parte del gobierno municipal, el PSOE ni siquiera intervino mientras que la propia Pernichi, recordó la falta de personal que acumula su delegación, con más de 40 bajas en los últimos años. La edil insistió en que el objetivo es mejorar la gestión.

El Pleno también trató ayer la innovación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que permite la instalación de un centro comercial en el parque tecnológico Rabanales 21. Al igual que ocurrió en el consejo de la Gerencia de Urbanismo, el grupo Ganemos votó en contra de la aprobación inicial porque, como dijo su portavoz, Rafael Blázquez, el proyecto "desvirtúa el carácter tecnológico del parque". Así, insistió, "no apoyamos las grandes superficies y sí al pequeño comercio".

El Pleno, sin embargo, no trató dos asuntos bastante polémicos, como los reparos que ha puesto la Intervención a las obras del plan Mi barrio es Córdoba por no considerar justificada la financiación. El gobierno municipal ha intentado recabar informes tanto del secretario del Pleno como de la Asesoría Jurídica para tener argumentos para levantar los reparos de Intervención. Tampoco ha pasado por el Pleno en plan de inversiones financieramente sostenibles, también por las dudas que ha manifestado el servicio de fiscalización por la compra de autobuses de Aucorsa.

El Pleno tuvo que interrumpirse unos 30 minutos al inicio por las protestas de los parcelistas.