El Pele consiguió su primer galardón con 15 año y en 1983 obtuvo dos primeros premios del Concurso Nacional de Arte Flamenco. Camarón o Vicente Amigo son dos de los artistas con los que ha compartido escenario a lo largo de su extensa trayectoria, en la que también ha tenido tiempo para crear nuevos modos expresivos en diversos palos del flamenco. Manuel Moreno Maya (Córdoba, 1954) fue ayer otro de los premiados por la Junta y, antes de subir a las tablas del Teatro Góngora reconoció que la distinción "ha sido una de las sorpresas más bonitas de mi vida, menos cuando nació mi nieto, que es el que da más guerra, y sólo tengo palabras de agradecimiento; estoy como un gitano con alpargatas nuevas". El flamenco de San Pedro también aludió a su estado de salud y confesó que "no puedo quejar". "Estoy con mis revisiones y muy orgulloso de cómo me atienden", resumió.

Por ello, el Pele aseguró que no puede estar en "todos sitios que me requieren" y confesó que "cada vez tengo menos de viajar". Los años, continuó, "no perdonan con razón ni sin ella". A pesar de ello, indicó que si le llega alguna invitación "asistiré a lo que pueda".

El cantaor se emocionó y lanzó más de un piropo a Andalucía, "la cuna del que ama, sufre, llora, del que sabe decir te quiero, como una soleá profunda". Sin ella, continuó, "no existiría la alegría porque vivimos en un sitio en el que muchos sueñan vivir".

Todo esto antes de subir al escenario del Teatro Góngora, donde tras recibir la distinción de la Junta. Un momento en el que desde uno de los palcos se escuchó el grito: "¡Qué grande eres Pele!" y que logró una de las grandes ovaciones de la gala, que aún deparaba la sorpresa final. Tras el pertinente discurso de la consejera de Cultura, Rosa Aguilar, en el que se deshizo en loas a Andalucía, de la que destacó que "es una tierra de talento, de investigación, de innovación, de emprendimiento, de creatividad y de cultura". "Tenemos un potencial extraordinario y juntos vamos a seguir desarrollándolo para el progreso de nuestra Comunidad", anotó Aguilar. Pues bien, tras su intervención oficial, llegó la clausura de la gala de la mano de El Pele. Fue él quien en esta ocasión, junto a un violinista y un guitarrista, el que interpretó el himno de Andalucía con ritmo y pasión flamencas, que adornó, además, con lo aparición de una joven vestida con bata de cola roja que bailó sobre las mismas tablas. Una puesta en escena que algunos calificaron de "espectacular" y con la que El Pele recibió otra gran ovación.

A la gala acudieron representantes instituciones de todos los ámbitos, como la alcaldesa, Isabel Ambrosio; el subdelegado del Gobierno, Juan José Primo Jurado; el obispo, Demetrio Fernández; y el rector de la UCO, José Carlos Gómez Villamandos, entre otros