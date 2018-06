La gran asignatura por aprobar del relevo generacional

Una de las asignaturas pendientes del sector de la cerámica es la del relevo generacional, tal y como defendieron los participantes en la Mesa de Redacción La Rambla, ciudad alfarera, organizada por el Día con la colaboración de En Barro y del Ayuntamiento de esa localidad de la Campiña Sur. "En las empresas de alfarería estamos ya intuyendo que el relevo generacional no lo tenemos y necesitaríamos tener ayudas para incentivar a la gente joven y animarla para que retomen estos oficios", relató la presidenta de la Asociación de Empresarios Alfareros de La Rambla, Catalina Alcaide. "El empresario también necesita ayudas para formar a esos personas, porque por sí solo no puede", dijo. "Si la gente joven no se anima, los talleres artesanos van a desaparecer", añadió.

El vicedirector de la Escuela de Arte de Córdoba Dionisio Ortiz, Luis Manuel García, puso sobre la mesa la necesidad de comenzar esa labor desde las escuelas "y tener también un vivero de gente que pueda venir desde otros ámbitos, que no tengan por qué ser sólo jóvenes de La Rambla. Me quedo sorprendido cómo algo como la cerámica no tiene más demanda de formación, con lo importante que es en La Rambla". "Para el relevo generacional es fundamental el trabajo conjunto de las instituciones y del sector asociado", puntualizó.

Mientras, el delegado de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta en Córdoba, Manuel Carmona, insistió en que el relevo generacional es una asignatura pendiente para toda la artesanía para añadir que "el contrato de aprendizaje, de formación, hoy en día, no responde a las necesidades del sector, ni lo dignifica siquiera". Manuel Carmona habló de la necesidad de crear una figura jurídica en la contratación laboral que fuese más adecuada para el sector artesano "y con independencia de ello y de ayudas económicas, no se resolvería el problema completamente". No obstante, dijo tener mucha confianza en el papel que está jugando la formación dual en la especialización y en las posibilidades que tiene para el sector de la cerámica de La Rambla.

Y el alcalde de la ciudad alfarera, Alfonso Osuna, insistió en que los jóvenes tienen miedo al fracaso "y no hay que tenerle miedo". "En el Ayuntamiento estamos deseando que nos permitan tener una partida para apoyar el relevo generacional, que nos lo dejen invertir en ello", apuntó.