El gobierno recurre a decretos contra la falta de personal en Bomberos

El teniente de alcalde de Seguridad, Emilio Aumente, reconoció ayer que ha tenido que recurrir a la firma de decretos para obligar a bomberos a trabajar debido al déficit de personal que acumula el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS). Aumente aseguró que "no me gusta nada esta opción" pero es la única posibilidad para que cubrir el servicio, que durante algunos días no ha llegado al mínimo. El edil reconoció que durante un día el parque de El Granadal estaba sin personal suficiente "debido a que una persona se dio de baja", por lo que se recurrió al decreto. Ayer tuvo también que firmar otro, según reconoció. Es la primera vez desde hace dos años que el cogobierno recurre a esta medida y puede ser que se prolongue hasta el próximo mes de julio, fecha en la que se supone que se incorporan los cuatro bomberos conductores en comisión de servicio que prometió la alcaldesa, Isabel Ambrosio, tras el amago de dimisión de Aumente. La regidora también se comprometió a agilizar el proceso de oposiciones con 21 plazas.

El sindicato CCOO relató esta situación y dijo que mientras el lunes faltaba un conductor en el parque de El Granadal, ayer faltaba un bombero en el parque central, porque "uno de los cinco del retén tenía que hacer las labores de telefonista por estar de baja el compañero de sala". Igualmente, el jueves se produjo "una situación similar por la falta de un sargento que, como hoy [por ayer], se solventó con un decreto por el que se obligó a trabajar a un bombero que no estaba de turno y que no puede negarse a trabajar".

El sindicato recordó que "el decreto implica trabajar sin cobrar", dado que "el sueldo de ese día se abona en horas de descanso, horas que finalmente no se disfrutan precisamente por la grave falta de personal del servicio". En este sentido, CCOO lamentó que "el gobierno local, en vez de hacer bien las cosas y contratar personal en tanto se llevan a cabo las oposiciones de bombero, se dedica a obligar a los pocos efectivos existentes a trabajar para cubrir su falta de previsión y de capacidad de gestión, lo que conlleva una sobrecarga laboral que en nada ayuda a la calidad de un servicio esencial para la ciudadanía". Al respecto, la secretaria general de CCOO de Córdoba, Marina Borrego, reprochó que "este gobierno local valora tan poco a sus bomberos, que ni siquiera ha defendido la labor que desarrollaron en el triste rescate del cadáver del menor que falleció en Los Baños de Popea, cuyo cuerpo fue rescatado por un efectivo del SEIS, cuyos miembros se ofrecieron voluntariamente para ayudar en las tareas de búsqueda en sus horas de descanso y que han realizado una colecta para ayudar en los gastos del traslado del menor a su localidad". La familia ya tiene la partida necesaria para repatriar el cadáver.