"Este gobierno municipal no ha hecho una importante apuesta por el empleo"

Su despacho lo preside un cuadro en el que una obrera posa dando un corte de mangas con una lapidaria frase que me atrevo a traducir nada más entrar. "We can do it!; o sea, nosotros podemos hacerlo", le comento. "No, nosotros no dice, dice nosotras", aclara. "Me gusta el cuadro por lo que significa". "Ella es la protagonista del libro Ni putas ni sumisas", añade.

-Todo un alegato a la igualdad, una de las banderas con las que concurrió a liderar CCOO.

-Sí, concurrí con el objetivo de visualizar a la mujer y que puedan estar en los sitios de dirección; en este caso, de Comisiones Obreras. Somos muy pocas todavía.

-¿Qué significa para usted ser la primera mujer en Córdoba que dirige CCOO y una de las pocas que ha dirigido un sindicato?

-Si me presenté a esta secretaría general es porque soy mujer. Porque si no apostamos las mujeres por estar en estos lugares de mando nos quedaremos siempre relegadas a un segundo plano.

-¿Cómo cree que ve la sociedad cordobesa a un sindicalismo estigmatizado al que incluso ha salpicado la corrupción?

-Bueno, las políticas neoliberales de la Administración, en este caso la Central, tienen mucho que ver con eso. El Gobierno del PP ha intentado que los sindicatos tengamos menos presencia, pero no han conseguido taparnos. Nosotros hemos salvado muy bien nuestros paños porque no hemos hecho nada por lo que se nos pueda tachar de corruptos, nada.

-Usted se enamoró del sindicalismo después de que CCOO le resolviera un problema...

-Como la mayoría de los afiliados. Vienen porque en sus empresas tienen problemas. Aquí no llega una persona y dice que se va a afiliar por convicción. Normalmente la persona que llega es porque tiene un problema o porque quiere que le resolvamos una consulta, y se acaba sumando al sindicato.

-La iba a preguntar que supongo que con la crisis lo que le ocurrió a usted le ha ocurrido a muchísima gente más.

-Si, ahora atendemos muchísimos casos más. Las asesorías jurídicas están a tope. Hay muchísimos más casos porque los empresarios, por desgracia, con esta reforma laboral están haciendo que el trabajador esté en unas condiciones bastantes más precarias. A eso hay que sumar incumplimientos de convenios que nos obligan a poner denuncias a la Inspección de Trabajo, porque hay unos descuelgues con los convenios totales y la gente, como está asustada temiendo que la echen y quiere trabajar, pues continúa en esas condiciones, pero aún así vienen a buscarnos porque el miedo afortunadamente lo están perdiendo.

-¿Qué le diría a quienes no creen en los sindicatos?

-En España, en general, y en Córdoba, en particular, no hay una conciencia sindical que mueva a la gente a organizarse en las empresas para estar en unas condiciones óptimas. Todavía hay muchas personas que creen que los sindicatos no estamos nada más que para estar liberados y no acudir a nuestros puestos de trabajo, pero esos mismos que nos critican, cuando tienen un problema en su empresa, nos buscan a los de CCOO.

-¿Qué piensa cuando escucha a un político decir que la crisis es algo ya superado?

-Será en la macroeconomía, porque en la microeconomía no está superada. Tenemos ahora mismo los empleos más precarios y tenemos a los trabajadores más pobres de toda Europa. Y Córdoba vive un desempleo tremendo y además los trabajos son tan precarios que en algunos de los casos se está trabajando por menos del subsidio de los 426 euros. Tenemos parados encubiertos en los trabajos que se están realizando. Tenemos gente que trabaja una hora diaria ganando sólo 80 euros al mes.

-¿Cree que algún día se acabará con la precariedad?

-Estoy convencida, lo que ocurre es que no va a ser a corto plazo. En los años 77 o 78, cuando empezamos con la democracia, las condiciones laborales estaban por los suelos y conseguimos muchos derechos y recuperamos muchos derechos. Si pensáramos que no vamos a volver a estar en la situación en la que estábamos antes de 2010, entonces no estamos haciendo aquí nada en CCOO. Tenemos que pensar que esta situación la vamos a revertir.

-Pero aquellos eran unos tiempos en los que había más consenso político, en los que la corrupción no estaba tan a la orden del día y en los que se luchaba de otra forma por conseguir ese tan deseado estado del bienestar.

-Bueno, hay muchísimos casos de corrupción, pero la mayoría de ellos se agrupan en un mismo partido político, aunque nos quieran hacer ver lo contrario. Pero bueno, todavía los votantes siguen apostando por ese partido y así nos va. Esperemos que esto se pueda revertir en próximas elecciones. E insisto en que el tema laboral también lo vamos a revertir.

-Hablando de cosas por conseguir, CCOO, UGT y CECO junto al Ayuntamiento y la Diputación han firmado sendos compromisos por Córdoba, algo así como esos pactos por el empleo algunos de los cuales luego no llegan a ningún sitio, ¿confía en que con estos pactos no ocurra al final eso?

-El que se firmó con la Diputación está en marcha y nosotros hemos presentado ya tres proyectos, CECO también lo ha hecho, lo mismo que UGT y en el momento en el que se aprueben y firmemos su viabilidad vamos a tener bastantes posibilidades de darle solución a los desempleados en temas de formación y en otros temas laborales relacionados con lo que ahora mismo nos demanda la sociedad cordobesa. Mientras, con el Compromiso por Córdoba rubricado con el Ayuntamiento tenemos problemas. CCOO, UGT y CECO hemos firmado un escrito solicitándole a la alcaldesa una reunión porque el Compromiso por Córdoba que nos ha presentado el Ayuntamiento no es viable y ahora mismo estamos en esa negociación para poder ponerlo en marcha, porque las propuestas que nos ha hecho el Consistorio no van a tener viabilidad.

-¿Esas dificultades van a suponer que durante este mandato municipal sea imposible llevar a cabo ese pacto?

-Yo creo que no va a ser viable, porque carece de lo más importante, de presupuesto, y además el Ayuntamiento lo saca a concurrencia competitiva. Nos va a costar trabajo sacarlo adelante.

-En una Córdoba que adolece de industria, ¿qué opina de conflictos como el del Ayuntamiento diciéndole a Cosmos que se tiene que ir de dónde está y Cosmos respondiendo que lo que va a hacer es irse de la ciudad?

-Si echas a una empresa de donde está ubicada le tendrás que dar posibilidades de ubicarse en otro lugar ¿o es que vamos a acabar con la poca industria que tenemos? Ahora mismo, Cosmos no perjudica al medio ambiente, según nos han contado los técnicos. En el momento en el que lo perjudique nosotros no podemos nada más que estar en contra de que los ciudadanos estén respirando lo que no tienen que respirar. Si hay que llevársela a otro sitio, pues que el Ayuntamiento facilite los terrenos.

-Un conflicto en un contexto en el que patronal y sindicatos coinciden una y otra vez es en la necesidad de industrializar Córdoba.

-Creo que esa apuesta debe ser política. La situación de Córdoba geográficamente es inmejorable, diría que Córdoba, con su provincia, es la mejor ubicada geográficamente de Andalucía. La Administración debe facilitar suelo barato a las empresas como reclamo, incluso yo daría concesiones por años para que las empresas vengan aquí y nosotros le prestemos los servicios, pero eso son apuestas políticas, ahí nosotros lo único que podemos hacer es incidir en la necesidad de la industrialización de esta ciudad. Lo que está claro es que no podemos vivir sólo y exclusivamente del turismo, porque sabemos que el turismo es coyuntural, sabemos que el turista viene a Córdoba y a toda Andalucía por la alerta terrorista que hay en otros países, pero el turismo puede acabar viviendo una burbuja como la de la construcción. Tenemos que conseguir que la industria sea el factor que active la economía cordobesa. No podemos vivir sólo y exclusivamente del turismo.

-Hace unos días estuvo presente en el balance que realizó la alcaldesa de sus dos años de mandato. Tras escucharla, ¿considera que se ha avanzado desde el cogobierno en materia laboral?

-No podemos hablar de que el Ayuntamiento haya hecho una importante apuesta en temas laborales cuando, por ejemplo, el Compromiso por Córdoba sería una apuesta por la creación de empleo y para formar a las personas para el acceso al empleo. El Ayuntamiento ha hecho en estos dos años cosas más importantes para la ciudad que para el fomento del empleo, incluso estamos ahora en una permanente lucha con la empresa municipal Aucorsa, a la que no sólo le pedimos que desatasque el convenio colectivo con los trabajadores, sino también que incremente una plantilla que adolece de personal. Estamos hablando de que este personal echa nueve horas montado en un autobús y que como se complique un poquito el tráfico no tienen ni tiempo para descansar porque la ruta tiene que seguir. Es verdad que Sadeco ha hecho una apuesta por la creación de empleo, pero el resto de las empresas públicas y el propio Ayuntamiento, nada de nada.

-Pero el Ayuntamiento se queja siempre de que la Ley de Reposición le impide contratar y de que tiene las manos atadas por el Gobierno Rajoy a la hora de crear empleo.

-Aquí hemos entrado en que los Presupuestos Generales del Estado no nos permiten aumentar el empleo, que si la tasa de reposición... pero siempre hay fórmulas, porque, además, las carencias van en aumento y cada vez se notan más en todos los centros, está clarísimo. El Ayuntamiento puede hacer más cosas de las que está haciendo, lo que pasa es que eso son ahorros económicos que están teniendo de Capítulo 1, está claro.

-Una de sus banderas es la lucha contra el maltrato, ¿cómo se lucha desde un sindicato?

-En Comisiones Obreras apostamos por la lucha contra la violencia machista, más que de género, porque estas personas son asesinadas por sus propias parejas. Creo que estamos haciendo un trabajo muy importante, porque además somos un sindicato de mujeres. Ahora mismo, la organización sindical más grande en afiliación femenina en Andalucía es Comisiones Obreras. Somos 65.000 mujeres y se está haciendo una apuesta radical contra la violencia machista. Estamos en las plataformas que hay contra esa tipo de violencia y estamos involucradas en todo lo que signifique intentar erradicar esta lacra.

-Usted tiene un amplio bagaje en materia de Educación, ha sido, entre otras cosas, miembro de la Federación Estatal de la Enseñanza, ¿cómo ve al sector?

-Es verdad que se ha tenido una sensibilidad un poquito especial en los dos últimos años tanto en la Sanidad como en la Educación para que no se notara tanto la falta de trabajadores que había; más en la Sanidad, que ha sufrido un recorte muy radical del 75% a sus trabajadores. En Educación lo que se hizo fue quitar algunos cupos que han supuesto menos personal. Pero la Sanidad no son sólo los médicos y la Educación no son sólo los docentes. Hay otro personal alrededor que se ha visto muy mermado por la Junta. Estoy hablando de cocineros, limpiadoras, personal que atiende a los alumnos, ordenanzas, celadores... Cuando la Administración dice "apuesto por la Sanidad y apuesto por la Educación", apuesta por los médicos y por los maestros, pero no apuesta por el resto del personal. En la Consejería de Educación hay ahora mismo 1.000 puestos sin cubrir de personal laboral de la Junta y eso no lo han cuidado como tenían que haberlo cuidado, no han cubierto ni la tasa de reposición.

-Los sindicatos, ese quijote luchando contra el gran molino de viento de la Administración.

-Por supuesto. Creo que la Junta de Andalucía además se ha equivocado mucho, porque ha hecho mucho más en contra del trabajador de lo que le han impuesto tanto Europa como la Administración central. Aunque ellos insistan en que han apostado por el empleo, ha habido unos recortes muy significativos en la Junta. Se han externalizado muchos servicios. La Junta ahora tiene sólo en Educación 17.520 personas con puestos de trabajo por debajo del salario mínimo y que están a tiempo parcial. Estamos hablando de que la propia Junta de Andalucía tiene una parcialidad en el empleo tremenda y todo lo ha externacionalizado. Dice que tiene muchos empleados, pero no es cierto.

-Insisto, con este panorama que me pinta ¿qué esperanzas tiene el trabajador de recuperar esos derechos perdidos?

-Pues mire, de un año y medio a esta parte el trabajador se está organizando y está haciendo que se visualicen en las empresas las siglas de CCOO, y tengo que decir también que otras siglas, pero las de CCOO ya se están viendo en estas empresas en las que no entraba nadie, porque eran unos trabajos que eran los grandes desconocidos. Por ejemplo, todo el mundo sabe que hay un servicio de aula matinal en los colegios para dejar a nuestros niños para la conciliación de la vida familiar y laboral. Están una hora y media trabajando todos los días, entran a las 07:30 y salen a las 09:00 y cobran 190 euros al mes. Esas personas no estaban visualizadas. ¿Sabe cuántas personas hay ahora mismo contratadas en Córdoba? Más de 300 en esos empleos que están feminizados, ya que son mujeres. Esos contratos los hace la Junta de Andalucía. Así tenemos a mucha gente. Pues se están organizando y reivindicando, y juntos vamos a conseguir muchas cosas. El trabajador no puede caminar solo porque el empresario o la propia Administración se lo comen.