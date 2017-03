La junta de gobierno de La Piedad plantea la sustitución del Cristo por su mal estado

"Han venido expertos a estudiar su situación y el Cristo no se puede recuperar; sus grietas y demás desperfectos hacen imposible su restauración", sentenció ayer a el Día el hermano mayor de La Piedad, Raúl Torres. "No hay más remedio que plantear su sustitución por un Cristo nuevo", añadió. La Hermandad de las Palmeras ha convocado un trascendente cabildo extraordinario de hermanos -se desarrollará el próximo domingo 12 de marzo a partir de las 13:00- para decidir qué pasos dar al respecto a partir de ahora. Tal y como confirmó Torres, en dicho cabildo extraordinario la junta de gobierno de la corporación de Las Palmeras planteará la sustitución del Santísimo Cristo de la Piedad. "Hasta que tuviéramos la nueva imagen continuaríamos con la actual", sentenció. Es decir, la actual talla continuaría saliendo en procesión para realizar su habitual estación de penitencia los Miércoles Santo y continuaría prestándosele culto en su sede canónica de la parroquia de San Antonio María Claret.

El Santísimo Cristo de la Piedad es una imagen anónima fechada en el siglo XVIII y adquirida en Sevilla en 1972, año de fundación de la Hermandad de las Palmeras -no obstante, el Cristo tiene potencias diseñadas y realizadas por Raquel Serrano Roldán en 1999-. En 2011, se le permitió a La Piedad pasar con su imagen titular por la carrera oficial de la Semana Santa en su estación de penitencia del Miércoles Santo, pero debido a la lluvia no la pudo realizar. Un año más tarde, el Cristo de la Piedad realizó su tan ansiando por la corporación primer paso por esa carrera oficial, y en 2013 se volvió a frustrar su salida. En 2016 la Hermandad de las Palmeras pisó por primera vez la Mezquita-Catedral de Córdoba con los sones de la Banda de Cornetas y Tambores Sayones de Pozoblanco. Y este año -si la meteorología no lo impide- el Cristo hará también historia en la nueva carrera oficial.