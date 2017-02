"Me sienta mal que nos denominen la generación perdida""El trabajo me ha ayudado a abordar distintos proyectos""Muchos profesores comprenden y comparten nuestra situación"

El estallido de la crisis económica en España trajo consigo un aumento porcentual del paro, que hoy en día sigue siendo uno de los principales problemas de la economía. La situación afectó deforma grave a los jóvenes, y aún más a aquellos que tras finalizar la formación escolar obligatoria decidieron iniciar su carrera laboral en el sector de la construcción. En el caso de Córdoba, y atendiendo a los datos del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) el pasado mes de enero, el paro que registró la provincia se elevó a las 78.541 personas, mientras que la de la capital se situó en 38. 807. Según datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, la tasa de desempleo entre los jóvenes cordobeses es del 29,42%. Es decir, que tres de cada diez jóvenes en edad de trabajar está en paro.

En este contexto, muchos de ellos han optado por retomar sus estudios o ampliarlos como una vía para obtener una mayor preparación académica y tener más opciones ante un puesto de trabajo. Sin embargo, no se trata de una opción mayoritaria, ya que también hay otro sector de este grupo de población que ha decidido no continuar con los estudios. Son ellos los que conforman un colectivo de menores de 30 años que ni estudian ni trabajan, comúnmente conocidos como los integrantes de la generación Ni-Ni. Son los jóvenes que aprovechan los recursos económicos de sus familias sin tener demasiada expectativa de futuro. Muchos de ellos han terminado sus estudios y, por desgracia, no han encontrado puesto de trabajo alguno y han llegado a la conclusión de no hacer nada para desesperación de muchos.

Por ejemplo, en octubre de 2016 un informe del sindicato Comisiones Obreras apuntaba que en cuestión de diez años el paro juvenil en Córdoba se había incrementado casi un 76%, al pasar de las 24.000 personas en 2005 a las 42.900 en 2016. El informe también reflejaba que el sector de la población integrado por menores de 35 años se había reducido en más de un 18%.

No obstante, y a pesar de los datos reflejados, existe otro colectivo de jóvenes que se caracteriza por compaginar la vida académica con la laboral, los llamados ahora Sí-Sí, en clara contraposición a los que integran la generación Ni-Ni. Se trata de aquellos jóvenes que compaginan sus estudios con el trabajo, por lo que sí estudian y sí trabajan. Es decir, que no todos los jóvenes pertenecen a una generación perdida y hay quienes además de soportar trabajos precarios, bajos salarios y horarios incomprensibles, encuentran tiempo suficiente para sacar adelante sus estudios y compaginarlos con un puesto de trabajo remunerado. En España hay 567.000 menores de 30 años que estudian -ya sea formación reglada o no- y trabajan a la vez. Este colectivo es bastante menos numeroso que el de los Ni-Ni, que en se eleva hasta los 1,1 millones de miembros. Aún así, hay más de medio millón de jóvenes que se empeñan en romper los esquemas de aquellos que equiparan la juventud con apatía y falta de iniciativa.

En el caso de Córdoba, la Encuesta de Población Activa (EPA) no ofrece datos suficientes, pero como muestra sirve el amplio colectivo de Sí-Sí de provincias como Madrid (98.100), Barcelona (71.900) o Valencia (43.800). En el conjunto de Andalucía, la EPA sí que desglosa los datos de jóvenes ocupados que cursan estudios reglados en las provincias de Cádiz (10.100), Málaga (12.300) y Sevilla (17.700). Aunque no haya datos oficiales en Córdoba también hay jóvenes Sí-Sí. el Día se ha puesto en contacto con algunos de los que han decidido seguir el camino de la pluriocupación para pagarse sus estudios o emanciparse, pero también para ampliar sus conocimientos de cara a un mercado que mira la experiencia por encima de cualquier otra circunstancia.

Quienes terminaron o desarrollaron sus estudios tras el estallido de la crisis se encontraron ante un mercado laboral muy mermado. Pero la crisis afectó también a otros sectores, como es el caso de la educación en todos sus niveles, muy especialmente en su ámbito universitario. Muestra de ello ha sido la evolución a la baja de la dotación de las becas de investigación durante los primeros años, o la reducción de los contratos predoctorales. En tanto, otros muchos optaron por seguir formándose a la par que se iniciaban en el mundo laboral y han logrado mantener un equilibrio que, para muchos, puede resultar agotador y estresante.

A pesar de que Córdoba es una de las provincias con los índices más altos de desempleo, buena parte de sus jóvenes contribuyen al desarrollo de su zona con la esperanza de que algún día todo su esfuerzo les sea revertido, pero al mismo tiempo teniendo los pies en la tierra, conocedores de que la realidad laboral actual se encuentra muy marcada por la enorme competitividad, consecuencia directa de la sobrecualificación de la mayoría de los demandantes de empleo menores de 30 años.

Todo ello demuestra que aunque ni los tiempos ni la economía acompañen, sigue habiendo jóvenes con iniciativa; prueba de ello, son los integrantes de la conocida ahora como generación de los Sí-Sí, que también reivindican su espacio. Tanto es así que también hay un nutrido grupo de ellos que se apunta al autoempleo como fórmula para ganarse la vida o para llevar a cabo su idea de negocio. Y es que los jóvenes emprendedores representan uno de los mayores activos de España, y merecen ser tratados como tales, pues el futuro se encuentra en sus manos.

Isabel Barrado es un ejemplo de lo que significa tener que compaginar la vida académica con las obligaciones laborales. Graduada en Historia por la Universidad de Córdoba (UCO), realiza ahora una tesis doctoral sobre el perfil de los estudiantes en el colegio de la Asunción entre los siglos XVI y XVIII. Un doctorado que compagina con su trabajo como guía turística para la empresa Érase una vez Córdoba, además de ser voluntaria en el albergue El Arca de Noé. Su jornada laboral se restringe a los domingos, cuando realiza sus rutas por Córdoba. Barrado asegura que, de momento, tiene "relativa facilidad" para compaginar estudios y trabajo, si bien es cierto que durante la temporada alta de turismo en la capital cordobesa se ve obligada a diversificar su actividad, ya que comienza ha hacer rutas nocturnas. La joven no cuenta con beca para realizar su doctorado, por lo que el grueso de sus ingresos depende de su trabajo y, aunque en su caso este no interfiere con su vida académica, ello no significa que no encuentre dificultades. A su juicio, el principal problema que se ha encontrado para hacer su tesis ha sido con la administración. Barrado también hace referencia a la actual situación laboral de los jóvenes y afirma que "me sienta mal que nos denominen la generación perdida". Afirma que "la precaria situación laboral que afecta a la juventud está directamente relacionada con la educación y con las escasas oportunidades de empleo". A pesar de todo ello, Barrado subraya que su mayor prioridad ahora es acabar su tesis doctoral. No obstante, reconoce que el futuro es "incierto", si bien asegura que no se cerrará ninguna puerta y trabajará duro para labrarse un futuro. Buen ejemplo de ello es que baraja la posibilidad de realizar un máster en Educación Secundaria y, con él, poder presentarse a una oposición y convertirse en profesora.