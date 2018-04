El gasto en productividad en la Policía Local se eleva un 25%

El déficit de personal en la Policía Local obliga a que los agentes tengan que trabajar más allá de su horario laboral para atender todas las necesidades de la ciudad en materia de seguridad. Este plus se paga a través de lo que se denomina productividad, a razón de 150 euros el día -jornada que se tiene que devolver después con un descanso- y que en 2017 supuso un gasto de unos 190.000 euros a las arcas municipales, un 25% más de lo previsto. Así lo apuntó ayer el teniente de alcalde de Seguridad, Emilio Aumente, quien explicó que anualmente se prevé alrededor de 150.000 euros en concepto de productividad para la Policía Local, una cantidad que el año pasado se sobrepasó en 40.000 euros. Precisamente este incremento es lo que ha provocado que la plantilla aún no haya cobrado la cuantía correspondiente al segundo semestre de 2017, ya que es necesario realizar una modificación de crédito para elevar la partida. "Creo que pronto va a estar resuelto", dijo Aumente, quien reconoció que cada vez hay más eventos en la ciudad que requieren de la presencia de los cuerpos de seguridad y que eso eleva el gasto. Precisamente en lo que va de año "ya hemos gastado" gran parte de la partida prevista porque ha habido actos como el rally de Sierra Morena o la Semana Santa en los que se ha tenido que tirar de productividad para garantizar la presencia de agentes.

El sindicato convoca una asamblea el martes

El Sindicato Independiente de Policía Local y Bomberos (Siplib) ha convocado una asamblea el próximo martes 24 de abril para tratar el retraso de la productiva. El colectivo, además, ha alertado de la baja por enfermedad de un compañero de la Unidad de Control de Presencia, lo que va a provocar, según el Siplib, que no se pueda cobrar nada relacionado con los pluses. El sindicato ha advertido de que "ya es hora de plantarnos" dado que, ha añadido, a los retrasos de la productividad se suman también algunos otros, como las nocturnidades, los domingos festivos o la actualización de los cómputos por horas consumidas en concepto de asuntos propios. Por otro lado, el sindicato también ha recordado que "en multitud de ocasiones" ha solicitado la designación de un instructor para la tramitación de expedientes sancionadores por parte de Jefatura, como los que regulan la Seguridad Ciudadana o el botellón, y otros relacionados con varias ordenanzas municipales. Algo que no se ha llevado a cabo. De la misma forma, también ha recordado este sindicato que no se ha abordado la negociación del convenio colectivo, por lo que ha acusado a la corporación municipal de "falta de voluntad" y ha vaticinado que llegarán las próximas elecciones locales "y no tendremos convenio, tiempo al tiempo".