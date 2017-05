Cuando a las ganas de fiesta no les puede el calor

Ayer fue el día, con diferencia, en el que el sol más castigó a la Feria de Nuestra Señora de la Salud 2017. No obstante, no hay elemento que detenga las ganas de fiesta de los cordobeses y el recinto ferial lució poblado durante prácticamente toda la jornada, una jornada que comenzó con la llegada de las aproximadamente 200 personas que componían el Pasacalles Rociero. Como suele ser habitual día tras día, la jornada también se vivió en familia. Los niños ya no tienen colegio hasta el próximo lunes y ayer además los cacharritos seguían al igual que el miércoles a un precio más asequible. El jueves de Feria de 2017 se recordará también por ser un día de abanicos -tanto para resguardarse del sol, como para intentar ahuyentar a esa calor que se acaba pegando en la cara- y también por ser un día en el que muchos eran los que hacían cola para calmar la sed en las distintas fuentes que hay repartidas por El Arenal y que se convirtieron durante las horas más calurosas en verdaderos oasis en los que saciar las ansias de agua a las que castigaba ese impenitente sol.