"Los ganaderos de Córdoba capital somos para la ciudad casi invisibles"

Felipe Molina Pérez nació en Córdoba en 1973. Estudió Biología, pero desde muy joven quiso seguir los pasos de la familia y empezó a trabajar en el campo. Su pasión son las ovejas merinas, una raza autóctona de la que él tiene 3.000 ejemplares en la propiedad de Las Albaidas, en el término municipal de Córdoba capital. Felipe tiene además el empeño de dignificar su oficio y quitarle a palabras como ganadero o agricultor ese matiz peyorativo que se le ha ido dando en las sociedades urbanitas, frecuentemente avergonzadas de su propio pasado. Aunque reniega de tanta burocracia como se encuentra y reconoce que el campo es muy esclavo en cuanto a horarios, a Molina se le ve satisfecho de su labor, unas labor vocacional, y con esperanzas de que el cordero más característico y nuestro, el merino precoz, retome en los mercados el prestigio que tiene en otros lugares.

-Usted es un ganadero feliz, vocacional, y eso no habitual en un trabajo en el que los madrugones están a la orden del día y con el que casi nadie se hace rico.

-Yo hago las cosas porque me gustan, porque me satisfacen, y no me veo capaz de estar en un trabajo que me disguste o me aburra. No le negaré que mi oficio es muy sacrificado, incluso hoy, que es sábado, me he tenido que levantar a las cinco de la mañana. Pero tiene sus recompensas y para mí es una forma de vida que me sirve para sentirme realizado. Yo soy ganadero por vocación y también por herencia, ya que soy la sexta generación dedicada a la cría de ganado. Estudié Biología, pero en realidad lo que hice fue compatibilizar la carrera con el campo, pues yo tengo licencia de ganadero profesional desde los 18 años. Soy un ganadero orgulloso de serlo y no soy un retornado, esas personas que, tras estudiar, han regresado al campo, al negocio familiar, porque no encontraban otra cosa. Mi caso no es ese. Yo pertenezco a los ganaderos de siempre, los que no nos movemos de nuestro sitio y ahí resistimos lo mejor que podemos las crisis y lo que venga.

-Y ya que hablamos de crisis, ¿cómo está el campo después de estos diez años de parálisis?

-Nunca un ganadero ni un agricultor le dirá que el campo está bien. Al contrario, siempre nos oirá quejarnos, si no es por una cosa por otra. Siempre andamos preocupados por algo. La verdad sin embargo es que vamos resistiendo y yo diría que hemos seguido siendo un pulmón económico durante la crisis, algo que no pueden decir otros sectores económicos. El problema principal que padecemos ahora es que los precios se han quedado desfasados. En mi caso, que soy criador de ovejas, vendo los corderos al mismo precio que hace 25 años, unos 68 euros. Desde entonces hasta ahora han subido los salarios, el precio del pienso, el transporte, todo… Pero el precio del cordero sigue igual. Así se hace difícil seguir produciendo cuando los costes no son realistas. Ni siquiera las ayudas que dan como compensación sirven para estabilizar las cuentas, y encima hay algunos caraduras que hacen mal uso de ellas y nos dan mala imagen.

-Es una pena que los propios cordobeses no valoremos un producto que es tan nuestro como el jamón ibérico, los aceites o los vinos de Montilla.

-Sí, es una pena. Porque el problema está caro que es de consumo, de que en España comemos un kilo y medio de cordero por persona al año. El cordero se entiende como una comida de fiesta, bien en chuletillas o en piernas y paletillas, y no se le saca el rendimiento que si se ve en otros países, donde se utiliza para mil cosas: salchichas, hamburguesas… Aquí no hay nada de eso, o apenas lo hay, y además las campañas de promoción de nuestros productos autóctonos no dan el resultado que nos gustaría. La gente considera además que es caro, pero eso no es culpa del ganadero sino de los intermediarios, que multiplican por dos el precio del animal. Y eso que ellos al producto apenas le aportan nada, sólo matarlo en el matadero, que eso apenas les cuesta nada, y luego ponerlo en el mercado. También se echa de menos que las instituciones estén más preocupadas por estos sectores productivos tradicionales y tan nuestros. Y no hablo de subvenciones ni de ayudas, sino de que están a nuestro lado y nos faciliten el trabajo en vez de ponernos obstáculos burocráticos y de otro tipo.

-La buocracia es otro problema eterno del que se quejan los agricultores y ganaderos, y no ya españoles sino europeos. Un problema que no va precisamente a menos, ¿no?

-Está claro que ahí tenemos un problema que no se acaba de resolver. En muchos casos se complican procesos que podrían ser muchísimo más sencillos. Lo que no puede ser es que pasemos cuatro veces los mismos filtros para una ayudas cuando eso se podía hacer en una sola vez. O que, como me está pasando ahora, tenga problemas al traerme unas borregas de Extremadura porque aquí el procesador informático es distinto y no es capaz de leer sus microchips. Y tampoco es normal que dos ganaderos de Belalcázar y Cabeza del Buey tengan que pasar saneamientos distintos, mucho más detallados el andaluz, cuando apenas los separan un río y unos kilómetros. La burocracia es mala porque ralentiza el trabajo y además le quita las ganas a cualquiera, desmotiva. De todos modos, como yo suelo decir, nuestro principal problema no está ahí sino el consumo y los precios. Si vendiésemos más y mejor seguro que hasta el tostón de la burocracia se nos haría más llevadero.

-¿Cómo es la relación de la Universidad con los productores? Creo que en ese aspecto sí se ha avanzado mucho, al menos en lo que se percibe.

-La Universidad de Córdoba es muy, muy importante para nosotros y hace una gran labor. Yo colaboro todo lo que puedo con ellos y siempre estoy dispuesto para que los alumnos hagan prácticas o lo que necesiten. Tenemos un campus agroliamentario que es sin duda de lo mejor de Europa, y eso es un privilegio. El 80% de los controles genéticos de las razas autóctonas se están haciendo aquí porque hay un equipo de genética que es fenomenal. En fin, que la Universidad ha sido muy importante para el desarrollo de la agricultura y la ganadería cordobesas y siempre ha tenido un sentido práctico a la hora de intentar ayudarnos. Ellos no nos han dado nunca la espalda a los ganaderos.

-No así la ciudad, esa Córdoba urbanita que se olvida con frecuencia de su pasado ganadero. Y no sólo su pasado sino también su presente.

-Sí, en la ciudad se puede decir que somos invisibles, y a mí eso me enfada mucho. Porque creo que la nuestra es un profesión histórica y muy digna, que va asociada a una cultura que hay que cuidar y reivindicar. Córdoba capital tiene un término amplio con muchas explotaciones agrícolas. Tanto es así que la agricultura ha sido el sector predominante, por encima incluso del turismo, hasta hace bien poco, y todavía hoy es uno de los pilares económicos de la ciudad. Pero aquí parece que nos avergonzamos de eso y lo tapamos. Antes, por ejemplo, había unas 25 ganaderías que pasaban con las ovejas por la ciudad, pero ahora sólo quedan cinco. Cuando yo lo hago se lo comento a la gente no para sacar rentabilidad alguna, sino para que entiendan lo que hacemos y disfruten de una cultura económica que permitió el desarrollo de nuestra sociedad. Hay que hacer visible esta profesión y quitarle todos los tópicos. Porque nuestros ganaderos han hecho grandes esfuerzos para estar al día en todos los niveles y no es justo que se les siga asociando con la falta de inteligencia o de sutileza. Casi nadie se atreve a decir que él es ganadero o agricultora, cuando son profesionales vitales para la sociedad y además maravillosas. Pensar que en el campo están los menos listos, los tontos de la clase, se debería de acabar porque no es ni cierto ni justo.

-Su lucha por el merino precoz le ha llevado a tener responsabilidades nacionales en los colectivos de ganaderos. ¿Le merecen la pena todos esos líos?

-Yo crío en pureza y soy un gran defensor de nuestras razas autóctonas. Por eso me gusta implicarme y tratar de conocer los que se hace en todo el territorio para defender nuestra forma de vida. Y pienso que estas asociaciones no pueden quedarse en meras mediadoras para las subvenciones, sino que tienen que tener más ambiciones y tener una mayor presencia público. Yo creo en eso. También me vale para conocer gente, porque me gusta moverme y dignificar todo lo que pueda mi producción. Yo, por ejemplo, ya no vendo corderos hembra para carne, pues las vendo como madres a otros ganaderos. Con la lana, por ejemplo, también he establecido contactos y la vendo a pequeños productores textiles del cinturón de Madrid. Yo tengo 3.000 ovejas que dan unos 8.000 kilos de lana, y creo que ese producto no lo puedo vender al por mayor y sin darle ninguna dignidad. Lo hago de otro modo, y no es que le gane mucho más, pero pienso que estoy haciendo las cosas bien y dándole prestigio a mi labor. En el mercado hay marcas de calcetines que están hechos con lana de mis ovejas, y sólo con pensar eso ya me da una gran satisfacción.