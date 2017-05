Los fondos del Profea irán a obras en cinco colegios

El Ayuntamiento destinará los más de 800.000 que este año tiene presupuestados para el Programa de Fomento del Empleo Agrario (Profea) a obras en cinco colegios, según anunció ayer la edil de Infraestructuras, Amparo Pernichi. "Estos centros en los que se ha decidido actuar este año se han elegido por necesidades expresas", detalló la edil de Infraestructuras, quien informó de que se trata de los colegios La Albolafia, Andalucía, José de la Torre y el Cerro, Colón y El Santuario. "En todos ellos se van a realizar distintas actuaciones que tienen que ver con el mantenimiento de la pintura, con los alicatados especialmente de baños y comedores y con trabajos de jardinería", puntualizó Pernichi. "En cada uno de esos centros los trabajos giran alrededor de los 150.000 euros, aunque en La Albolafia y en El Santuario, por ejemplo, es un poco más, alrededor de 180.000 euros", añadió.

La edil recordó que "este programa pensado para darle una estabilidad económica a las personas que trabajan en el campo" está financiado por el Gobierno central -que paga de la mano de obra-, la Junta y la Diputación -que se encargan del pago de los materiales-, mientras que el Ayuntamiento en quien decide en qué lugares se invierte. "En esta ocasión, en total, entre materiales y personal, todas las actuaciones suman alrededor del los 833.000 euros", puntualizó.

"Desde la Delegación de Infraestructuras llevamos el mantenimiento puro y duro de los colegios de esta ciudad, la Junta de Andalucía es la que pone el dinero de las inversiones en los mismos y estamos intentando aprovechar el programa Profea para mejorar ese mantenimiento insistiendo en actuaciones que tienen que ver con el largo plazo como las realizadas en baños y comedores. Intentamos mejorar también las condiciones de los colegios en la medida en que podemos e instamos a la Junta de Andalucía a que realice esas inversiones tan necesarias en los centros educativos públicos de Córdoba", sentenció.

Pernichi aprovechó para anunciar que "entre hoy y mañana empezamos a lanzar los informes propuesta de Mi Barrio es Córdoba. Empezamos a lanzarlas a contratación y esperamos que en un breve espacio de tiempo estén contratadas", sentenció. Esas primeras obras de Mi Barrio es Córdoba son "la que teníamos prevista en el Zumbacón, la de calle Téllez de Meneses y la de la calle Begoña", apuntó la edil. "Son las primeras que salen a contratación y suponen un montante de económico unos 500.000 euros", añadió. Pernichi se mostró convencida de que "a finales del mes de mayo y principios de junio estarán todas ellas con sus informes propuesta lanzadas hacia contratación".

Precisamente, la edil del PP Laura Ruiz denunció ayer los retrasos que, a su juicio, está sufriendo el plan Mi Barrio es Córdoba. "Estamos a 17 de mayo y todavía y alertamos del riesgo de pérdida de fondos por no ejecutar parte de las inversiones de las obras previstas para 2017", sentenció la edil del PP. "El gobierno municipal ha anunciado 25 obras que suponen un montante global de 3,5 millones de euros y a día de hoy en la plataforma de contratación del Ayuntamiento no aparece ni un sólo obra del plan en licitación; hay proyectos que aún no se han terminado de redactar, por lo tanto estamos en la misma situación que el año pasado, vamos tarde y mal", dijo.