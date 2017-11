El final de la cuenta atrás para Rafael Gómez

Rafael Gómez se prepara para ingresar en prisión, como muy tarde lo tendrá que hacer el próximo lunes. Apura ese final de la cuenta atrás con la confianza de que más pronto que tarde prosperen o el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional o la petición de indulto parcial demandada al Consejo de Ministros -o ambos-. En el caso del recurso ante el Alto Tribunal, la cosa parece que irá para largo. Primero, el Constitucional tiene que admitir a trámite ese recurso en el que alega que en ningún momento fue él quien cometió los dos delitos contra la Hacienda Pública por los que ha sido condenado a través de una sentencia que es firme, a cinco años y tres meses de cárcel, además de a una multa de cerca de 112 millones de euros, por el impago de casi 29 millones de euros, ya que él no era la persona que llevaba las cuentas de sus empresas.

Y con la petición de indulto parcial, el empresario, exjefe de la oposición en el Ayuntamiento de la capital, expresidente del Córdoba Club de Fútbol... lo que busca es una reducción de ambas penas por debajo de los dos años, con la intención de que se decrete su no entrada en prisión.

No obstante, ambas resoluciones las deberá esperar dentro de la cárcel en la que al final decida ingresar, una cárcel que no tiene por qué ser la de Córdoba -aunque quizás al final opte por ella- y que lo más seguro es que esté en suelo andaluz. Se ha hablado de prisiones de Málaga, Sevilla y hasta Melilla. Todo ello después de que sus abogados hayan intentado retrasar esa entrada en prisión pidiendo a principios de este mes incluso que no se produjera hasta que no se resuelva el recurso parcial demandado al Consejo de Ministros.

Ayer, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, informó de que La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba había desestimado el recurso interpuesto por Rafael Gómez contra el acuerdo del Juzgado de lo Penal número tres de Córdoba, que decidió no conceder la suspensión de la ejecución de la pena de prisión que le fue impuesta. Según el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, los magistrados de la Audiencia consideran razonable el criterio jurídico del juez de lo Penal, quien señaló que "la facultad discrecional de suspensión de ejecución de una sentencia judicial firme, mediante recurso de amparo, es del Tribunal Constitucional". La decisión de la Sala de la Audiencia se apoya en que, si Rafael Gómez presenta recurso de amparo al Constitucional, tendrá que ser el Alto Tribunal, precisamente, el que decida si lo admite o no a trámite y, una vez resuelta esta primera cuestión, será también el Constitucional el que resuelva si se suspende o no la ejecución de la condena de ingreso en prisión.

Total, que sólo el Constitucional o el Consejo de Ministros podrán sacar a Rafael Gómez de la cárcel antes de que cumpla la condena que le han impuesto. Eso sí, tal y como relata el auto judicial que le daba cinco días hábiles para ingresar en prisión, el ingreso voluntario le será tenido en cuenta para futuros beneficios penitenciarios.