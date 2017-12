Una fiesta con mucho arte para los Patios

"¿qué es esto?", pregunta en un castellano muy bien filtrado desde su garganta sajona un turista inglés cuando descubre al otro lado de la Puerta del Puente un gran escenario y centenares de sillas que se van llenando de público, mientras hay quien opta por buscar su espacio en el Triunfo de San Rafael. El sexagenario inglés y su esposa ocupan una de las sillas cuando escuchan al maestro de ceremonias, Manuel Serrano, pronunciar dos palabras que para la pareja es mágica: flamenco y Patios. "¿Qué sería Córdoba sin en flamenco, nada?", exagera el maestro de ceremonias, al que William y Sally -que así se llaman los británicos- escuchan atentamente hasta enterarse que van asistir al colofón que el Ayuntamiento ha puesto a la celebración de los primeros cinco años de los Patios como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, un colofón con ritmos aflamencados.

Entre los presentes, propietarios y cuidadores de los Patios, que es a quienes va dirigido el homenaje que el Ayuntamiento ha bautizado como Un lustro bailando al son de los Patios. Uno de esos propietarios y cuidadores es Miguel Ángel Roldán, presidente de la Asociación de Amigos de los Patios, colectivo que, entre otros, gestiona el Patio de San Basilio 44, que además es la sede de la asociación, quien vivió en París esa declaración de la Unesco aquel 6 de diciembre de 2012. La pareja británica, afincada en Málaga, conoce de vista a Miguel Ángel Roldán, gracias precisamente a las veces que han venido a la ciudad para vivir la Fiesta de los Patios. "Córdoba es una de las ciudades más reconocidas por la Unesco; de hecho estamos en un entorno que es, como los Patios, patrimonio de la Humanidad, como es el Casco histórico y la Mezquita-Catedral, y esperamos que a esos reconocimientos se sume muy pronto Medina Azahara", relata el maestro de ceremonias antes de dar paso a la primera actuación, la del flautista y saxofonista de flamenco y de jazz Sergio de Lope, quien entre sus numerosos premios, tal y como detalla Manuel Serrano, se encuentra el Filón del prestigioso Festival de la Unión.

Una abarrotada Puerta del Puente disfruta de un espectáculo muy espectacular

El prieguense arranca su actuación con unos tangos, Sueño Manolete; para continuar con una bulería de estreno a la que bautiza in situ como Arco del Triunfo; después llegan las alegrías Solar de las alegrías; para concluir de nuevo por bulerías, Delirio. "Estamos pasando frío, pero nos lo estamos pasando muy guay", le insiste al público antes de explicarle desde las tablas algo que el respetable ya ha comprobado mientras presenciaba cómo arrancaba palmas al son de su flauta o saxofón acompañado por la guitarra de David Caro y la percusión de Javier Rabadán: "Los instrumentos no tradicionales del flamenco también hacen flamenco, porque los instrumentos no son flamencos si no quienes los tocan".

Tras Sergio de Lope, quien pisa el escenario es el bailaor Rafael del Pino Keko, acompañado a la guitarra de Juanma Muñoz El Tomate y Manuel Martínez, y de las voces de Miguel del Pino, Juan José Prieto y Carmen García. Keko, reconocido, entre otros muchos galardones, con el premio nacional de baile del Concurso de Arte Flamenco de Córdoba, demuestra el duende que lleva en las venas poniendo sones con sus tacones y vida con su cuerpo a alegrías , guajiras, tarantos, tangos, seguiriyas...

El espectáculo homenaje continúa al ritmo de esos mismos palos con Antonio Alcázar y Victoria Palacios, también premiados en la categoría de baile en el Concurso de Arte Flamenco de Córdoba. Alcázar y Palacios están acompañados por siete bailaoras, un saxo, Antonio de la Torre, y al cante por Isabel Galo e Imma de la Vega. William y Sally no se esperaban vivir una fiesta así, una fiesta que les ha recordado a la que vivieron recién llegados al país hace décadas cuando gustaban de pisar esos tablaos en los que el flamenco se regaba con vino fino.

Muy cerca de allí, en el Alcázar Viejo, la ruta dePATIOS, que engloba a cinco recintos tradicionales de esa zona, se ha sumado a la Fiesta. En el patio de San Basilio 14, donde se ubica la tienda de información y ticket para las visitas, se pueden contemplar tres creaciones de moda flamenca de la firma A tu Vera, de la colección Patios de Córdoba, en la que la diseñadora Elisabeth Pantojo muestra su traje Aniversario, confeccionado para conmemorar la fecha con los colores de la bandera de Córdoba y el blanco y azul celeste de la enseña de la Unesco. Junto a esta creación se muestran los vestidos flamencos San Basilio, dedicado a los patios de esta calle del Alcázar Viejo y Trueque, con un estampado de rosa de pitiminí en honor al recinto que actualmente acoge el Centro de Interpretación de los Patios de Córdoba.