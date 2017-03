Las familias del colegio Turruñuelos apremian a la Junta a que inicie las obras

A las familias del colegio Turruñuelos se les está acabando la paciencia. Y es que esperan desde hace años la construcción del centro y critican que aún no tengan una fecha "creíble" sobre cuándo estará operativo. La asociación de madres y padres (AMPA) de este centro, Escuela de Robinsones -que actualmente y de manera temporal está reubicado en el colegio Califato- aseguran que "se sienten engañados", ya que las expectativas iniciales por parte de la Consejería de Educación no se cumplen. Desde el colectivo de padres y madres, Eduardo Cubero señaló a el Día que tras reunirse con el secretario de la Delegación de Educación, Alejandro Morilla, no han logrado que se fije un calendario para el desarrollo de construcción del nuevo colegio y cuándo estará operativo. Consideran que el horizonte "de los años 2019 ó 2020 es demasiado tiempo de espera". No obstante, la Junta de Andalucía adjudicó la redacción del proyecto de las obras en diciembre de 2016, con lo que para mediados de año el documento podría estar ya listo. La petición de la AMPA es que de manera inmediata a esta elaboración se liciten los trabajos y que "veamos movimiento en la zona", precisó el presidente.

Además de los retrasos, las familias se quejan de las condiciones que ofrecen las actuales instalaciones del Califato -donde están ubicado temporalmente- ya que consideran que no reúne las condiciones exigibles a un edificio educativo. Así, se quejan de falta de material, de escasa limpieza, del acceso de animales al centro por las aberturas en el muro perimetral o basura en el entorno. Así las cosas, las familias dicen sentirse "engañadas" y esperan una reacción por parte de la Delegación de Educación.

Como ya avanzó este periódico, las previsiones que maneja la Administración autonómica es que el coste total supere los 4,93 millones de euros. El nuevo colegio se ubica en una parcela situada junto a la actual Comisaría de la Policía Nacional en el Parque Figueroa. Sobre este asunto el Ministerio del Interior ya indicó que considera "aconsejable" que los accesos al futuro centro escolar estuvieran lo más distantes posible de los de la actual Comisaría de Policía.