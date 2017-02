Las familias de centros públicos de la Fuensanta exigen menos conciertos

Las asociaciones de madres y padres (ampas) de varios colegios e institutos públicos del barrio de la Fuensanta (Galileo Galilei, Fuensanta, Alcalde Jiménez Ruiz, Algafequi, Lucano, Santuario y Fernán Pérez de Oliva) han exigido a la Consejería de Educación de la Junta que no renueve los conciertos educativos de los centros privados de esta zona en las etapas de Infantil y Bachillerato. Según explicaron ayer los padres, ya han dirigido un escrito a la delegada de Educación, Esther Ruiz, para exponerle todas sus peticiones que van encaminadas, aseguraron, a evitar "tanto la desertificación de aulas públicas como la paulatina degradación y desaparición en el barrio de la escuela pública". El pedir que no se renueven esos conciertos para Infantil y Bachillerato en la privada viene motivado porque al parecer de estos colectivos se genera un gasto "innecesario" mientras, apostillaron, se infrautiliza la oferta educativa pública. Por ello, entienden que es "difícilmente justificable" que se doten estos conciertos mientras no se refuerzan los centros públicos.

Pero no es ésta la única petición que las familias de alumnos de esta zona quieren hacer llegar a la delegada. Además, pidieron que se cubran todas las plazas de Infantil de tres años y primero de Primaria, Secundaria y Bachillerato en los públicos.

Desde las organizaciones de padres recordaron que los centros de la pública desempeñan "un papel trascendental" en la formación de la población escolar y en la respuesta de "las desventajas sociofamiliares" ya que, añadieron, se apuesta por "la atención a la diversidad y por un modelo de escuela inclusiva basado en la participación de las familias". Manifestaron también que la ampliación de oferta en los centros concertados en la última renovación cuatrienal provocó el "debilitamiento" de la red de enseñanza pública y declararon que, mientras tanto, en la pública se disponía de una cantidad de vacantes inferior a la capacidad de los mismos centros. En este sentido pusieron el ejemplo del colegio Algafequi, donde se ofertaron 12 plazas para Infantil de tres años o Lucano, con cinco plazas. Estos centros, según las ampas, podían asumir más.

En su comparación de los beneficios a la concertada en detrimento de la pública, los padres aludieron también a que actualmente en el segundo ciclo de Infantil los porcentajes de pública-concertada en los colegios de la Fuensanta están en 47%-53%, lejos del 80-20 del que propone la Consejería de Educación. Esto, explicaron, se irá arrastrando durante los siguientes cursos.

Criticaron, por otra parte, la normativa que establece la revisión de las plazas en los centros públicos y que no se puedan tocar las de la concertada durante cuatro o seis años, algo que calificaron como un "agravio" que ha generado pérdidas de unidades "prácticamente solo de la pública".

Por otra parte, la Unión Sindical Obrera (USO) pidió "prudencia, firmeza y serenidad" ante lo que tacharon de "sinrazón" de la Junta con los conciertos a los centros de educación diferenciada. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ya se ha mostrado en más de una ocasión proclive a ir eliminando los conciertos en los centros de educación diferenciada algo que para USO supone una demostración de "nulo respeto" a las "familias, a los tribunales de Justicia, a los trabajadores y a los órganos de participación democrática que no controlan".