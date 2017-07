La familia de Paco Molina confía en nuevas líneas de investigación

La familia de Francisco Molina, el joven desaparecido, ya con 18 años, en la capital cordobesa desde el día 2 de julio del año 2015, confía en nuevas líneas de investigación de la Policía Nacional para intentar dar con su paradero, porque, según relató ayer, lleva "dos años horribles". La familia estuvo arropada en una concentración en la puerta del Ayuntamiento, con más de un centenar de personas, entre las que se encontraban ediles de la corporación municipal, entre ellos al alcaldesa, Isabel Ambrosio, distintas autoridades y el presidente de la fundación QSD Global, Paco Lobatón.

El padre, Isidro Molina, explicó que "la Policía Nacional no específica qué se trata" en las nuevas líneas, pero "han pasado dos años y no hay noticia de Paco", expuso el progenitor, quien señaló que "el tiempo juega en contra", si bien espera que "algún día vuelva". Según afirmó, la búsqueda también abarca Francia, Italia y Bélgica, ante "la posibilidad de que lo hubieran sacado del país". Por su parte, la madre, Rosa Sánchez, lamentó, entre lágrimas, la desaparición de su hijo tras "dos años sin saber qué ha sido de él y dónde estará", al tiempo que pidió "el apoyo, constancia y cariño" de la gente que le rodea y la sociedad cordobesa. "Me han arrebatado a mi hijo y es un ciudadano cordobés", apostilló, para remarcar que va a "seguir peleando, cueste lo que cueste".

Mientras, Paco Lobatón señaló que "en la investigación de Policía Nacional no se ha dejado de trabajar y recientemente han tenido constancia de que se abren nuevas vías".