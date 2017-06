La familia de Paco Molina convoca una concentración en Capitulares

La familia de Francisco Molina Sánchez, el joven desaparecido cuando quedó con unos amigos en la capital cordobesa desde el día 2 de julio del año 2015, convoca hoy una concentración ante la puerta del Ayuntamiento, con presencia de la Corporación Municipal, distintas autoridades y el presidente de la fundación QSD Global, Paco Lobatón, según informó ayer la familia. Este domingo se cumplirán dos años sin rastro del joven de unos 18 años, tiempo en el que los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado han mantenido abierta la investigación para intentar dar con su paradero.

Desde el principio del caso, su padre puso en duda que su hijo se marchara voluntariamente, dado que "no se llevó el dinero que tenía en casa, ni tampoco ropa", por lo que no entiende cómo, según testigos, el menor tomó un autobús hacia Madrid, donde se le perdió la pista. El padre de Francisco, Isidro Molina, comentó en su momento que su hijo avisó la noche del 2 de julio que "se quedaría a dormir en casa de sus amigos, como había hecho otras veces", si bien al día siguiente, tras no aparecer por su casa, junto a la zona del Zoco, el progenitor habló con los amigos, quienes le dijeron que "no había dormido" en sus casas, tras lo cual denunció su desaparición.

Así, apuntó que "su móvil está apagado desde las 0,17 horas del día 3 de julio" y los amigos comentaron que "había quedado con alguien que no conocían", resultando que "al día siguiente (el 3 de julio) lo vieron cogiendo un autobús a Madrid", pero "se le pierde la vista, porque no hay grabaciones de las estaciones de Córdoba y Madrid en las que aparezca", según indicó el padre. En el momento en que fue visto por última vez el joven desaparecido Francisco Molina llevaba unos vaqueros cortos, zapatillas deportivas negras y un polo blanco con los filos del cuello y las mangas con la bandera de España.