La extesorera asegura en el juicio que la UMEC era "el negocio" de Fernández Pino

La extesorera y expresidenta de la Unión de Mujeres Empresarias y Profesionales de la Provincia de Córdoba (UMEC) Francisca Urbano aseguró ayer ante el tribunal que la asociación era "el negocio" de la expresidenta María Fernández Pino, que está acusada junto a la ex secretaria general de un delito de apropiación indebida, tras supuestamente desviar a sus patrimonios fondos de las cuentas de la entidad por cerca de 200.000 euros.

Durante la sesión en el juicio de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, la testigo señaló que en realidad "nadie" asumía como tal las funciones de tesorera, porque "no se proporcionaba información". De hecho, continuó, pidió las cuentas cuando estaba con el citado cargo, pero "no había posibilidad de llegar" a las mismas, porque, a su juicio, las empleadas tenían "órdenes" de la expresidenta. En su declaración, anotó también que tras la llegada de Fernández Pino a la presidencia empezó a "mirar, porque algo estaba pasando". Según su testimonio, era "todo un caos", de ahí que se propusiera "una auditoría interna" de las cuentas, al tiempo que añadió que "no tenía idea de lo que había", puesto que supuestamente encontró facturas de una empresa de la expresidenta que no hacía trabajos para la UMEC, así como pagos a Fernández Pino "a través de las empleadas". En su opinión, no era una asociación "limpia y transparente".

En definitiva, remarcó que no había "nada" de contabilidad, ni existía libro de actas, a la vez que ha apuntado que ella nunca cobró dietas y que la expresidenta presuntamente "se llevó un portátil y lo borró" y negó que se subiera el sueldo a empleadas cuando ella era presidenta, donde estuvo en funciones, porque no se celebraron elecciones.