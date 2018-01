La exsecretaria de la UMEC dice en el juicio que "no manejaba dinero"

La exsecretaria general de la Unión de Mujeres Empresarias y Profesionales de la Provincia de Córdoba (UMEC), que está acusada junto a la expresidenta de un presunto delito de apropiación indebida, tras supuestamente desviar a sus patrimonios fondos de las cuentas de la entidad por unos 200.000 euros, ha manifestado ante el tribunal que ella "no manejaba el dinero", ni llevaba "el control de fondos". Así lo ha expuesto durante la primera sesión del juicio en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, que este jueves celebrará la segunda jornada con declaraciones de la expresidenta, después de que la exsecretaria se haya declarado "totalmente inocente" de los hechos por los que está procesada.

En este sentido, ha detallado que ella se fue de la asociación con "cero documento" después de unos meses de "guerra", entre la relación con la expresidenta, y "si no lo cuentan las empleadas es porque no querrán", ha advertido. La exsecretaria ha insistido en que ella no asumió "funciones de tesorera", aunque le ordenaban los pagos corrientes con talones, que firmaba "mancomunados" junto a la expresidenta, después de que se consultara a ésta última sobre las cantidades. Según ha explicado la exsecretaria, se contrató a personas para la contabilidad de la asociación, que hasta 2006 tenía actividad, pero "no había fondos" y "normalmente había que poner dinero", de manera que en dicho año es cuando empiezan a llegar proyectos con subvenciones de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento y la Diputación, que "había que justificarlo todo con facturas y documentos", agregó la acusada.

En cuanto a las dietas, ha comentado que la expresidenta le dijo que le debían de años atrás y que "había que hacer frente a los pagos", de modo que algunas veces se firmaron talones de hasta 2.000 euros en dietas, dado que ella estaba "continuamente fuera", según ha indicado la procesada, quien ha remarcado que no se podía "negar a pagar dietas" sobre la actividad de su exjefa, entre otros aspectos que ha citado. Entretanto, el tribunal ha denegado las cuestiones previas planteadas por las defensas, que ha apuntado que "después de diez años se producen errores aritméticos y cronológicos" en las cuentas de la entidad.

Según recoge la calificación inicial del Ministerio Público, durante los años 2006 y 2007 ambas acusadas ostentaron los citados cargos y, en el transcurso de los dos años, supuestamente "actuaban de mutuo acuerdo y con ánimo de obtener un ilícito beneficio", durante la gestión de la asociación de manera "caótica", según el fiscal.

Así, relata que "incumplieron la obligación estatutaria de llevar un libro de cuentas, sin llevar un control de la contabilidad, ni libros de ingresos y gastos, cuentas anuales, cuentas de pérdidas y ganancias ni balance ni tampoco hojas de dietas", al tiempo que, según el Ministerio Público, realizaron "numerosas operaciones en efectivo o con talones al portador".

Así, por ejemplo, y a pesar de que el cargo de presidenta "no era retribuido", esta decidió, "unilateralmente y con conocimiento y consentimiento de la otra acusada", asignarse unos ingresos mensuales de 2.000 euros para lo cual cada mes extendía un talón bancario contra las cuentas de la UMEC, por la mencionada cantidad, que era firmado por ambas acusadas y cobrado íntegramente por la primera, "disfrazando el ingreso de esa cantidad mensual como cobro de dietas", según el fiscal.

Asimismo, la acusada supuestamente ordenó que el día de su cumpleaños se le ingresara la cantidad de 1.500 euros e incluso ordenó que la factura de reparación de su vehículo particular fuera abonada por la UMEC, ascendiendo a mil euros el importe de la factura. Igualmente, la procesada presentó al cobro por la UMEC facturas emitidas por sociedades de las que era titular. Por ejemplo, según relata el fiscal, cobró una factura por muebles de segunda mano por 9.960 euros, factura que fue emitida por una empresa de su propiedad.