La expresidenta de la UMEC asegura en el juicio que la tesorera "no aparecía" por la sede

La expresidenta de la Unión de Mujeres Empresarias y Profesionales de Córdoba (UMEC), que está acusada junto a la ex secretaria general de un delito de apropiación indebida, tras supuestamente desviar a sus patrimonios fondos de las cuentas de la entidad por cerca de 200.000 euros, aseguró ayer ante el tribunal que le "costó mucho trabajo levantar" la entidad.

Durante su declaración en el juicio en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, que se retomará el miércoles de la próxima semana, explicó que "los pagos se comunicaban y aprobaban por la junta directiva". Añadió también que "la tesorera no aparecía por allí", aunque "se le insistía que fuera". "Normalmente estaba poco tiempo en la sede", aseguró.

En su declaración también recordó que entró como presidenta en el año 2002 hasta 2007 y que ella era la que proponía los cargos que luego ratificaba la junta directiva, de manera que eligió a la ex secretaria general, a quien no le renovaron el contrato en 2007 después de haber tenido la presidenta "un problema" con ella y perder la confianza "completamente", según su relato.

La ex secretaria general expresó el pasado miércoles que ella "no manejaba el dinero", ni llevaba "el control de fondos", al tiempo que se ha declarado "totalmente inocente" de los hechos por los que está acusada. Indicó también que ella se fue de la asociación con "cero documento" después de unos meses de "guerra", entre ello en la relación con la expresidenta, y sostuvo que ella no asumió "funciones de tesorera", aunque le ordenaban los pagos corrientes con talones, que firmaba "mancomunados" junto a la expresidenta, después de que se consultara a ésta última sobre las cantidades, según su testimonio.