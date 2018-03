La tasa de éxito de las 'start up' del Open Future alcanza el 80%

Los jóvenes emprendedores cordobeses tienen una oportunidad para crear su idea de negocio a través del Open Future El Patio, una aceleradora de empresas impulsada por Telefónica, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento con una tasa de éxito del 80% y del que ya se ha abierto el periodo de selección para captar ideas. El plazo termina el 23 de abril y se espera que el 8 de mayo el centro de la calle San Pablo pueda abrir sus puertas con actividad. El consejero de Empleo, Javier Carnero, la alcaldesa, Isabel Ambrosio, y el director de Territorio Sur de Telefónica, Jerónimo Vílchez, inauguraron ayer este espacio que podrá acoger hasta a ocho empresas y un total de 40 emprendedores.

El de Córdoba es el cuarto espacio de la Iniciativa Andalucía Open Future, tras la puesta en marcha de los centros ubicados en Sevilla, Málaga y Almería. La alcaldesa explicó que el de Córdoba se va a especializar en tres temas: por un lado, el sector biotech, "con todas las apps que pudieran aportar al espacio sanitario", por otro, la agroalimentación y, por último, aquellos proyectos que tengan que ver con el patrimonio y turismo. Ambrosio celebró que se ponga en marcha "un proyecto nuevo en esta ciudad" e hizo un llamamiento para "que los partidos políticos abandone en no por el no y arrimen el hombre para que el talento de mucha gente joven no salga de Córdoba".

Durante los ocho meses que dura el programa de aceleración, las empresas seleccionadas para entrar en El Patio contarán con alojamiento gratuito y acceso a formación, asesoramiento especializado en la elaboración de sus planes de negocio, apoyo a la comercialización, marketing y venta de productos y servicios.

Además, se beneficiarán de las ventajas y conexiones que les propicia el ecosistema de emprendimiento puesto en marcha por la Junta de Andalucía, Telefónica y el Consistorio para establecer contacto con potenciales inversores, cliente y socios a través de su participación en foros y eventos estratégicos. Las empresas interesadas en solicitar una de las ocho plazas que la actual convocatoria destina al programa de aceleración de El Patio tienen de plazo hasta el día 23 de abril.

Hasta la fecha, 131 empresas han sido admitidas a participar en la metodología del programa, lo que implica a 650 emprendedores. De todas ellas 68 están facturando y 43 han recibido inversión privada e incluso financiera.