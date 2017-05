Un estudio revela que los jóvenes valoran más la felicidad que los objetos

Los resultados del proyecto Europe 2038: the Voice of the Youth, incluido en el programa Europe for citizens 2014-2020 de la Unión Europea (UE), han revelado que los jóvenes europeos continúan teniendo como metas obtener un trabajo, tener salud y vivir relativamente felices, más allá de las propiedades que puedan poseer, según indicó la Universidad de Córdoba (UCO) en una nota. Los resultados se dieron a conocer ayer en el Rectorado de la propia institución.

A la presentación de las conclusiones de Europe 2038, proyecto en el que participan investigadores de Austria, Albania, Alemania, España, Italia, Reino Unido y Rumanía, asistieron más de medio centenar de profesores universitarios y de enseñanzas medias y estudiantes.

Durante el último año, el proyecto Europe 2038 ha recogido y analizado datos sobre expectativas, actitudes y creencias de jóvenes de 16 a 25 años de cada uno de los siete países participantes.

Los principales resultados en España muestran que las prioridades de los jóvenes del país son la felicidad, la salud y el trabajo, relegando a los últimos puestos de interés asuntos materiales como "tener una casa bonita" o "tener un buen coche".

Respecto a su futuro, afirman sentirse "muy preocupados" por el terrorismo y el desempleo y consideran la educación como una de las piezas clave a las que la Unión Europea debe prestar especial atención para afrontar los problemas sociales y políticos. Igualmente, se extrae que los jóvenes europeos parecen disponer de un sistema de valores basado en la justicia y solidaridad.