Un estudio insiste en el potencial de Córdoba como nudo logístico

Córdoba tiene una situación estratégica y cuenta con infraestructuras suficientes para convertirse en el nudo logístico de la mitad sur de España y parte de Portugal. Para ello es conveniente que se centre en algunos sectores donde destacaría por su competitividad, como la agroalimentación o la gran distribución. Estos son las principales conclusiones que se extraen del estudio sobre el futuro de Córdoba como centro logístico que ha realizado la empresa catalana Cimalsa y que ayer presentó la alcaldesa, Isabel Ambrosio, en compañía del director general de Cimalsa, Isidro Gavín, y el teniente de alcalde de Urbanismo, Pedro García. El documento de trabajo, que ha costado 18.000 euros, establece pocas novedades con respecto al punto de partida de la ciudad en este objetivo. Aunque los medios de comunicación aún no han tenido acceso al informe -que contiene unas 200 páginas- en el resumen que se realizó ayer se dejó constancia de que las infraestructuras son parte de las fortalezas de la ciudad para despegar en la logística, mientras que la "determinación" del equipo de gobierno, según Gavín, también juega a favor.

El director general de Cimalsa defendió que el 96% del tráfico de mercancías se produce a través de carreteras, por lo que la situación y conexión de Córdoba es fundamental. Obviamente, hay algunas desventajas, como el hecho de que todavía haya pendientes algunos tramos de autovía, sobre todo en los acceso al centro logístico de la Junta de Andalucía en la carretera de Palma del Río. Estas carencias, sin embargo, "no tienen por qué ser una debilidad", ya que "partimos de una excelente situación, aunque siempre se puede mejorar". Gavín añadió que "sólo con infraestructuras no vamos a ningún sitio", por lo que es necesario que haya "liderazgo y hacer un trabajo sobre los pasos que hay que seguir para sacar partido" a este sector. Porque Córdoba, continuó, "tiene potencialidades, pero no es visible como destino logístico".

El informe propone implicarse en sectores como la agroalimentación

¿Qué habría que hacer? "Ir a todos los foros posibles" donde haya oportunidades de negocio. ¿A qué sectores hay que mirar? Pues también a los ya conocidos: la agroalimentación, la gran distribución o los contenedores. Gavín explicó que, en el primer caso, se pueden generar "sinergias interesantes con otros sectores, como farmacia o salud", mientras que por parte de los contenedores sería una gran apuesta debido a "las buenas conexiones con los puertos y al buen diálogo y sintonía con autoridades aeroportuarias estratégicas". El director general de Cimalsa también apostó el sector químico, así como las propias empresas locales.

La alcaldesa, Isabel Ambrosio, aseguró que el documento supone una "hoja de ruta" sobre un concepto "en el que se avanza desde hace mucho tiempo" y que puede convertirse "en un sector de desarrollo económico y de oportunidades que colocarían a la ciudad en una situación completamente distinta de la actual". La regidora, además, insistió en que la ciudad "aspira a ser uno de los lugares de referencia para algunos de los puertos más cercanos" y tiene "una red de autovías que comunica por carretera". Ambrosio recordó que el Ayuntamiento de Córdoba ya ha adoptado compromisos con la Diputación y la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) para desarrollar esta idea, de la que se lleva hablando décadas.

El teniente de alcalde de Urbanismo, Pedro García, recordó ayer que la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) ha creado una comisión para posibles "modificaciones" del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) con el objetivo de poder dar respuesta a la ubicación de parcelas a partir de 200.000 metros. En estos momentos son varios los suelos que se estudian, aunque el que tiene más posibilidades es el Parque Logístico de la Junta, sobre todo por su grado de urbanización, ya que la localización es buena en todas las zonas. También se ha puesto el foco en El Higuerón, donde juega a su favor la conexión por ferrocarril, que enlaza directo con el puerto de Algeciras, uno de los más importantes en España por su volumen de mercancías. El Álamo o la ampliación de las Quemadillas son otras de las opciones.

La idea de crear un centro logístico no es, en absoluto, nueva. Ya estaba incluida en el PGOU de 1986 y volvió a recuperarse en el reformado plan de 2001. Ha sido, además, un tema recurrente de todos los alcaldes de las últimas décadas y Ambrosio no ha sido menos. La regidora, además, ha abanderado esta iniciativa desde que llegó a Capitulares, aunque ahora es cuando habla del "primer paso" para afrontar este reto. Ambrosio, sin embargo, no especificó los plazos que se manejan desde el equipo de gobierno ni la inversión prevista para las actuaciones pendientes.