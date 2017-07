Un estudio de la UCO alerta del riesgo de la "burbuja turística"

En lo que va de año, han visitado Córdoba 518.172 personas; el año pasado, en el mismo periodo, la cifra no llegó al medio millón. El pasado mes de mayo, las cifras que se registraron fueron históricas. Según el Instituto Nacional de Estadística, durante el mes festivo cordobés pasaron por la provincia cerca de 133.000 personas, concretamente, 132.989, una cantidad de viajeros que supone un aumento con respecto al año pasado de un 2,75%. Se trata de cifras históricas para Córdoba y que hacen prever, siempre a la espera de observar el comportamiento de lo que queda de año, que de nuevo se vuelva a superar la cifra del millón de viajeros. Es decir, que el turismo es la principal baza económica de la ciudad, sin embargo, la gallina de los huevos de oro no es tan fuerte como era de esperar. Al menos, es lo que pone de manifiesto el estudio Actividades Turísticas en la ciudad de Córdoba, elaborado por la unidad de investigación EntonoCórdoba Estudios Socioculturales de la Universidad de Córdoba (UCO). El documento, al que ha tenido acceso el Día, expone más de una veintena de amenazas del sector y la primera de ellas es el riesgo de Córdoba también sucumba a los efectos de la "burbuja turística". Elaborado por los profesores de la UCO Fernando Lara de Vicente y José María Manjavacas, además, de Juan Miguel de la Rosa Luque, a petición de Ganemos Córdoba sobre el desarrollo de actividades turísticas y sus impactos en la ciudad, el documento -para el que los responsables han mantenido entrevistas con todos los agentes del sector turístico, además de partidos políticos con representación en el Ayuntamiento, sindicatos, medios de comunicación y organizaciones vecinales-, el estudio recoge que el término de burbuja turística se refiere "al exceso de oferta que puede generarse si es tenida en cuenta la provisionalidad de la demanda prestada que disfrutamos, resultado de la crisis turística que atraviesan países competidores afectados por conflictos sociales y políticos o por la amenaza del terrorismo islamista". "Nos referimos a determinadas actuaciones empresariales y de consultoría, mediáticas e incluso académicas, que aunque no son generales sí encuentran en ocasiones amplia difusión, y que con escaso rigor podrían obedecer a posicionamientos oportunistas en base a estrategias e intereses particulares", explican y añaden que "se trata de actuaciones de escasa aportación estratégica que encuentran en las actividades turísticas, en su movimiento económico y en la liberación de espacios y recursos públicos para su promoción, un nicho de actividad y de negocio no siempre diseñado a la medida de las necesidades reales del sistema turístico local y del conjunto de la ciudad".

Junto a esta amenaza que acechar al turismo en Córdoba, otra a la que aluden los autores es la "dependencia excesiva de la coyuntura exterior", junto a la escasa implicación empresarial. A todas estas se suman la "virtual desclasificación por la Unesco del listado de Patrimonio Mundial". Córdoba es la ciudad de España con más declaraciones de Patrimonio de la Humanidad por la Unesco: la Fiesta de los Patios, como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, en 2012; la Mezquita-Catedral en 1984; y su Casco Histórico, en 1994. La ausencia de coordinación institucional, la falta de inversiones en conservación y puesta en valor del patrimonio cultural, la falta de un modelo de gestión turística -tanto a nivel local como provincial- o el envejecimiento de la población en diversos barrios de la capital son otras de las amenazas recogidas en el texto. A estas se suman la promoción más efectiva por parte de otros destinos, a pesar de las constantes campañas que hacen los diferentes organismos públicos de Córdoba y la proliferación de apartamentos y viviendas con fines de turísticos en el casco histórico.

Los autores señalan como "conflicto" la negociación de los veladores

Pero es que aún hay más, porque el extenso documento también recoge las debilidades del turismo en Córdoba, que superan la veintena. Una de ellas es la consabida estacionalidad del turismo, que se concentra en los meses de abril y mayo. Se trata de una asignatura pendiente por parte del sector y que desde hace ya demasiado tiempo se intenta atajar, pero que persiste. Las escasas noches de hotel que se registran en la ciudad -el índice permanece estancado en 1,7 noches por persona- es otra de las debilidades, junto a la escasa oferta de actividades de ocio nocturno, más que en evidencia después de que hayan pasado ya casi dos años desde que se clausurase el espectáculo nocturno del Alcázar de los Reyes Cristianos. El informe, además, hace hincapié en las tensiones entre los empresarios hosteleros. Se trata de una situación que han protagonizado las dos patronales del sector en los últimos meses entre, por ejemplo, Hostetur y Córdoba Apetece. Otra de esas debilidades que recoge el documento es la gestión de los recursos turísticos y alude a los horarios de apertura. Una clara referencia de esta situación es el cierre de, por ejemplo, durante los meses de verano de los museos municipales y de la Junta durante la tarde o en días festivos.

Pero a pesar de las debilidades y amenazas del turismo en Córdoba, el documento también incluye las fortalezas y oportunidades del sector. En el caso de las primeras señala el posicionamiento de la ciudad como "destino cultural", además de la "riqueza y variedad patrimonial". Las fiestas locales, el hecho de que Córdoba sea una "ciudad acogedora" y la seguridad ciudadana o el AVE son otras de ellas, a las que añaden que la capital carezca aún de un "recinto ferial adecuado" y de un "centro de convenciones y congresos adecuados". En este caso, el palacio de congresos de la calle Torrijos permanece cerrado desde octubre de 2015.

En el caso de las oportunidades del sector, éstas pasan por la ampliación de la oferta de recursos y servicios, la evolución de mercados emergentes -como el chino, indio o el religioso musulmán-, los nuevos segmentos de demanda turística -Halal o Kosher-, el crecimiento del "turismo cultural", la conexión con los aeropuertos de Sevilla y Málaga o la creación e impulso de la marca Córdoba. El relanzamiento del turismo rural, el potencial del Parque Joyero, las nuevas formas de asociacionismo empresarial, la candidatura de Medina Azahara como Patrimonio Mundial de la Unesco o "la promoción de un proceso participativo que permita la orientación hacia un nuevo modelo" son otras de las oportunidades que sugieren los autores.

Ante todas estas apreciaciones y aspectos que, a juicio de los autores del informe, condicionan y caracterizan al turismo cordobés, también advierten de una serie de "conflictos inmediatos a tener en cuenta". Entre ellos, "el peso de visiones cortoplacistas a menudo condicionadas por urgencias y otros requerimientos inmediatos" y la participación de representantes de las estructuras ciudadanas y vecinales en el Instituto Municipal de Turismo "impugnada por algunos sectores empresariales y representantes de los partidos de la oposición". Otro de los conflictos que alude -de plena actualidad- es "el proceso de negociación de los veladores, que pone de manifiesto las dificultades para fraguar aproximaciones y acuerdos entre el gobierno local y la representación ciudadana por un lado y, por otro, los partidos de la oposición y un sector relevante de empresarios de hostelería y restauración".

Los autores, por otra parte, aseguran también que ante todos estos aspectos "el objetivo principal debe ser insertar convenientemente las actividades turísticas en una estrategia de gestión democrática de la ciudad y, en ese sentido, el debate sobre el turismo nos sitúa ante el debate sobre el modelo de ciudad: el desarrollo turístico ha de formar parte del desarrollo urbano y no a la inversa".