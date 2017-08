Más de 25.000 estudiantes solicitan una beca durante el curso pasado

La Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía en Córdoba ha tramitado en el curso 2016/2017 más de 25.200 solicitudes de becas, entre las que destacan las convocadas por la Junta, y que son la Beca 6000, la Segunda Oportunidad y la Adriano, así como las ayudas individualizadas de Transporte Escolar y, por otra parte, la convocatoria de Necesidades Específicas de Apoyo Educativo y la de Convocatoria General por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. De hecho, éstas últimas ofrecidas por el Estado y que tienen en cuenta el nivel de renta familiar han sido las que más solicitudes han recibido y, en función de un convenio existente entre las dos administraciones, la Junta ha tramitado 16.900 peticiones. Dentro de este programa general de becas del Ministerio, las ayudas para el alumnado con Necesidad Específica de Apoyo Educativo, que tienen como objetivo dar ayudas para determinados apoyos y atenciones educativas específicas asociadas a altas capacidades, discapacidad o trastornos graves de conducta del alumnado beneficiario, ha tenido durante el pasado curso más de 2.200 solicitudes.

La delegada territorial de Educación de la Junta en Córdoba, Esther Ruiz, ha destacado, por su parte, las ayudas concedidas por la Junta. Así, aseguró que "gracias a la Beca 6000 se garantiza en Andalucía la permanencia en el sistema educativo del alumnado de primer y segundo curso de bachillerato y de ciclos formativos de grado medio de formación profesional". Los objetivos de esta beca son: por un lado, prevenir el abandono prematuro de este alumnado y lograr su continuidad y éxito dentro del sistema educativo, sirviendo de aliciente y estimulo y, por otro, paliar la merma de ingresos que se produce en la familia como consecuencia de la no incorporación del alumnado al mercado de trabajo. En el curso 2016/2017, la beca 6000 ha recibido más de 3.600 solicitudes.

La Beca Adriano está también íntegramente financiada por la Junta. Su objetivo es atender desde el punto de vista educativo y económico las necesidades del alumnado que no obtenga la condición de beneficiario y quede excluido de la convocatoria de becas y ayudas al estudio de carácter general para estudios postobligatorios no universitarios del Ministerio de Educación, por el único motivo de no haber alcanzado la calificación establecida por dicho Ministerio para obtener una beca. En el curso 2016/2017, la Beca Adriano ha sido solicitada por más de 1.200 personas. Mientras, la Beca Segunda Oportunidad está dirigida a las personas de edades comprendidas entre los 18 y los 24 años de Andalucía que hayan abandonado el sistema educativo sin haber obtenido alguna titulación de educación secundaria obligatoria o educación secundaria postobligatoria y ha recibido 175 solicitudes.

En cuanto a las ayudas individualizadas de Transporte Escolar han sido más de mil solicitudes las recibidas en la Delegación Territorial de Educación de Córdoba, y son ayudas para financiar los gastos de transporte del alumnado que está obligado a desplazarse fuera de su localidad de residencia, por inexistencia, en la misma, de la etapa educativa correspondiente, o que resida en núcleos dispersos de población o en edificaciones diseminadas.