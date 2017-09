A la espera de que llegue el frío

El Ayuntamiento todavía no tiene listo su estudio acerca de las condiciones y necesidades climatológicas que presentan los centros educativos. Mientras, el curso escolar 2017-2018 avanza -han pasado ya cuatro días- y las temperaturas han sido, cuánto menos, dignas del verano cordobés. Pero aún así, no ha habido ninguna incidencia, aunque sí críticas -por parte de las familias del alumnado, que han anunciado movilizaciones y de los partidos políticos- acerca de las necesidades que siguen presentando las aulas.

Una situación a la que la Junta ha intentado poner remedio este verano al llevar a cabo obras de mejora en la climatización de ocho centros educativos. Mientras tanto, el Ayuntamiento continúa elaborando esa "auditoría-diagnóstico", tal y como anotó en su día la alcaldesa, Isabel Ambrosio, que servirá para conocer las necesidades que presentan estos espacios. Ambrosio reconoció ayer que ese informe aún no está finalizado y que, hasta que no concluya, pues no se llevarán a cabo las actuaciones de mejora que evitarán que en las aulas se superen los 35 grados, tal y como ocurrió al final del pasado curso. En la inauguración del periodo lectivo 2017-2018 en el colegio Salvador Vinuesa, la alcaldesa reiteró que "desde el Ayuntamiento se trabaja en concluir la auditoría, tanto de los instalaciones eléctricas, como de las condiciones que tiene cada uno de los centros escolares". Así, continuó, "una vez que se acabe el trabajo de diagnóstico se seguirá trabajando en colaboración con la Delegación de Educación como se ha hecho hasta ahora". "Hay un ofrecimiento sincero a mejorar las instalaciones municipales", anotó y reiteró que esto de la climatización de los espacios educativos va más allá de la mera instalación de máquinas de aire acondicionado. "Es algo más amplio y hay un abanico de posibilidades", anotó.

La delegada del Gobierno dice que "se sigue con la voluntad de seguir climatizando"

La delegada del Gobierno, Rafaela Crespín, también acudió a la cita inaugural del curso y aludió a las ocho obras de mejora que la Junta ha llevado a cabo durante los meses de verano, a las que se han destinado medio millón de euros, en un intento de sofocar los ánimos y bajar, un poco, las temperaturas que se alcanzaron en las aulas el pasado junio; las obras continuarán a lo largo de este mes. Crespín señaló que en esto de la climatización de los colegios "se trabaja para seguir mejorando en la apertura del siguiente curso". "Se sigue con la voluntad de seguir climatizando y mejorando con las condiciones más óptimas para los alumnos y todo el personal docente", afirmó. La delegada del Gobierno también aludió a las movilizaciones convocadas por entidades como la plataforma Niños del Sur -que agrupa a 47 asociaciones de padres- y dijo que hay que "respetarlas". Aún así, pidió a las familias que "confíen en la apuesta y el compromiso del Gobierno andaluz con la educación pública y de calidad y no se dejará de aportar, invertir y mejorar en las condiciones necesarias".

El curso que comenzó el pasado lunes cuenta con 164.299 estudiantes, 4.285 menos que el periodo lectivo anterior, debido a la bajada de la natalidad que arrastra Córdoba desde hace varios años. A pesar de ello, se han incorporado 268 docentes más hasta llegar a los 11.889. La delegada de Educación, Esther Ruiz, por su parte, recordó "el acento" de la Junta en la Formación Profesional (FP) y la FP Dual este año con la implantación de 35 nuevos ciclos. También aludió a los centros de educación segregada tras la sentencia en contra de la Junta. Así, reconoció que "se respeta a la justicia", si bien, volvió a mostrar su "rechazo a una ley injusta y retrograda, que es la Lomce".