El espectáculo del Alcázar se reactiva dos años después de su paralización

El teniente de alcalde de Presidencia del Ayuntamiento, Emilio Aumente, firmó ayer el contrato administrativo del servicio de diseño, producción, desarrollo, asistencia técnica y puesta en marcha del espectáculo nocturno en el Alcázar de los Reyes Cristianos, tras su adjudicación por acuerdo de la Junta de Gobierno Local el pasado 21 de julio. La firma llega, nada más y nada menos, que dos años después de que el anterior espectáculo quedara paralizado por dudas en la gestión del anterior gobierno municipal y con miras a mejorar el mismo.

Según informó el Ayuntamiento, la firma se realizó por parte, además del delegado de Presidencia, de la representante de la empresa adjudicataria del mismo, Comsa Service Faciliy Management S. A. U. , Amparo Ibáñez, y titular del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local. La empresa, en este caso, es la misma que estaba prestando el servicio antes de que el espectáculo se suspendiera.

Según recoge el contrato, el precio del mismo, como resulta del acuerdo de adjudicación, asciende a la cantidad de 92.628.33 euros más 19.451,95 euros de IVA (21%), que suma un total de 112.080,28 euros, en cuyo precio se incluyen sin coste alguno para el Ayuntamiento la realización de 104 pases anuales adicionales a los exigidos en el pliego.

Además, dicho contrato no podrá ser objeto de revisión de precios y la duración del contrato será de un año, a contar desde el día siguiente a la formalización del mismo, disponiendo del plazo de un mes, desde dicha fecha para la producción de la proyección y el espectáculo, y de tres días de prueba añadidos antes de la inauguración. Por lo tanto, el espectáculo nocturno del Alcázar debería estar en funcionamiento de nuevo a mediados de septiembre.

Las críticas a la gestión del cogobierno con este asunto no se hicieron esperar. El portavoz del PP en el Ayuntamiento, José María Bellido, calificó toda la situación de "culebrón" y "desastre" y denunció la caída del atractivo turístico por la lentitud con la que se ha llevado a cabo el tema. Además, también centró sus reproches en la pérdida de pernoctaciones que ha supuesto la suspensión del evento, dado que era prácticamente la única oferta turística nocturna con la que contaba la capital.

Sobre el hecho de que se le haya adjudicado a la misma empresa que ya lo prestaba en un principio, Bellido aseguró que se ha hecho con "peores condiciones" y menos pases; y añadió que parte de las infraestructuras podrían estar deterioradas. Precisamente sobre la relación entre empresa y cogobierno también habló el portavoz municipal de los populares quien recomendó a la alcaldesa, Isabel Ambrosio, y al delegado de Turismo, Pero García, que no aireen "a los medios de comunicación" las relaciones con la adjudicataria, que en este caso parecen no ser las mejores. Además, también salió en defensa del exconcejal del PP, Rafael Navas, que fue quien gestionó el evento y que ha sido absuelto después de que se le acusara de no actuar por la vía legal en el caso.