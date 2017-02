Un espacio para la comida y la cultura más cercana

Hay trenes que sólo pasan una vez en la vida. Oportunidades que es mejor no dejar pasar porque quizás nunca más se presenten ante uno. Claro que en la hostelería esto es mucho más relativo y la experiencia siempre sirve para aprender y mejorar. Ese es el caso de Ana Dueñas y Rafael Rodríguez, una pareja de cordobeses que durante la mayor parte de su trayectoria profesional habían trabajado en el sector de la hostelería. Siempre lo hicieron como empleados, hasta que empezaron a plantearse una aventura empresarial por su cuenta. La indecisión ante un gran salto profesional como ese les llevó a perder su primera gran opción. "Tanto mi marido como yo siempre hemos trabajado en la hostelería, pero nunca habíamos tenido un negocio propio", cuenta Anda Dueñas, que desvela como se fue el proceso de gestación del Ismo: "Teníamos tomada la decisión de montar nuestro propio negocio y surgió la posibilidad de hacernos con el local que tenemos ahora, pero por pensarlo demasiado acabamos perdiendo esa opción". Por fortuna, esa segunda oportunidad que a veces no llega, terminó llegando para este matrimonio cordobés y, como asegura, Ana, "esta vez no lo pensamos".

No era para menos, porque el local en cuestión es muy importante en la idea de negocio que tenían en la mente tanto Ana Dueñas como su marido Rafael Rodríguez. El Ismo goza de un espacio con dos plantas, que permite separar ambientes, destinar la parte de arriba a un salón con cómodas mesas y que además deja espacio para otras actividades. Mientras, abajo se ubica la barra. "La planta de arriba se nos ocurrió ofrecerla a los artistas de Córdoba -y de fuera- que quieran exponer durante un mes sus trabajos, ya sean de fotografía, de pintura, o de otro tipo", cuenta Ana Dueñas, que desvela que la iniciativa "está funcionando muy bien, tenemos todo el calendario de exposiciones cubiertas hasta julio".

El Ismo es un espacio que conjuga muy bien el ambiente agradable de un local donde uno puede tomar una cerveza, unas tapas o incluso desayunar, con interesantes propuestas culturales. De hecho, en las exposiciones no queda la propuesta, porque como cuenta la propia Ana Dueñas "se hacen jornadas distintas, charlas, incluso catas de vino con maridaje. Hacemos también mercadillos, prácticamente todo lo que se nos va ocurriendo. Ahora vamos a meter algún de evento de poesía, presentaciones de libros...". La acogida a estas actividades respalda la apuesta de este matrimonio de emprendedores, que ve en ellas "una oportunidad para los artistas de darse a conocer en un espacio y de que nos conozcan a nosotros como negocio de hostelería, un buen intercambio".

El Ismo está abierto desde las ocho de la mañana y su enfoque es claro. "Desayuno. Bar. Tapeo", es el leitmotiv de este negocio en el que como cuenta Ana Dueñas, "ambos hacemos un poco de todo, aunque yo me encargo más de la comida, de los eventos y redes sociales, y mi marido está más en el día a día del local y en el trato más directo con el cliente". A pesar de no contar con una cocina como tal, el Ismo ofrece una buena carta de tapas, "con un poco de todo", cuenta Ana. Además, tienen un elemento especial que es "una carta de conservas, de las mejores marcas y con bastante variedad".

Abierto desde el pasado mes de junio, el Ismo va poco a poco consolidando la aventura empresarial de este matrimonio cordobés, aunque los entresijos de un negocio propio conllevan infinidad de detalles. "No tiene nada que ver, trabajar para un tercero siempre que te cumplan, es estupendo. Terminas y te vas a casa. Esto no tiene límite de horas, te vas a casa y no dejas de pensar en ello", cuenta Ana Dueñas, que admite que "tiene lo bueno y lo malo, claro, porque también puedes llevar tu el negocio a tu manera, como mejor ves, y el beneficio es para ti, aunque también serían tuyas las pérdidas si las hubiera". En todo caso, la ilusión casi siempre puede con esas trabas, porque como reconocer la propia Ana "sin eso no te arriesgas a montar tu negocio, a estas alturas de la vida lanzarnos a esto es todo un reto personal y por ello estamos contentos y bastante ilusionados".