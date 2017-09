Las escuelas infantiles inician hoy su actividad con más de 8.000 alumnos

Llegó el día. Hoy arranca la actividad lectiva para un total de 88.377 menores andaluces -8.000 cordobeses- de 3 años matriculados en algunos de los 1.900 centros públicos o privados adheridos al programa de la Junta para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil. La consejera de Educación, Sonia Gaya, ha destacado el aumento en 8.912 alumnos del número de matriculaciones en esta etapa educativa no obligatoria, lo que supone un incremento del 11,22% respecto al curso pasado.

Mientras, desde la Coordinadora de Escuelas Infantiles (CEI-A) indicaron que afrontan este arranque "con mucha ilusión, aunque somos conscientes del malestar de miles de familias a las que el nuevo decreto -aprobado de urgencia y sin consenso alguno- obligará a pagar hasta el doble de lo que hasta ahora venían abonando por una plaza en uno de los centros adheridos a la Junta de Andalucía". Aunque no hay cifras oficiales por provincia, desde la entidad indicaron que más de 8.000 menores están matriculados en los centros repartidos por los municipios cordobeses.

Según la coordinadora, este año la Consejería anunció "a bombo y platillo" la oferta de 15.000 nuevas plazas, pero con prácticamente el mismo presupuesto. Una medida que ha generado que muchas escuelas queden con vacantes libres y vean peligrar su continuidad en el sistema. Además, han sido muchas las familias que se han visto obligadas a renunciar a su plaza por la subida de las tablas salariales y la reducción de las bonificaciones.

A mediados de agosto, la Consejería anunció una convocatoria extraordinaria (la ordinaria fue del 10 al 26 de mayo) para la concesión del Programa de Ayudas a las Familias (abierta del 1 al 15 de septiembre). En ella, se especifica que "podrán solicitar su bonificación las familias que no hubiesen alcanzado las 16 semanas de vida a 1 de septiembre de 2017 y para aquellos otros que no hubiesen podido participar en la convocatoria ordinaria". Para CEI-A, esta convocatoria no es real porque los centros no pueden matricular a niños con menos de 16 semanas de vida. Y, sin matrícula, no hay bonificación.

En este sentido, la presidenta de CEI-A, María del Rosario de la Peña, explicó que "ha sido sólo un parche para dar plaza a todas las familias que se han quedado fuera de los centros propiedad de la Junta, que ante la subida de las cuotas en las escuelas adheridas han acudido en masa a los públicos". Asimismo, la presidenta del colectivo recordó que "esto no soluciona el problema de los niños que aún no han nacido ni de los que han nacido pero a 1 de septiembre no tienen las 16 semanas, porque no podemos matricularlos, a no ser que la Junta modifique este requisito en los próximos días". Es decir, que "si una familia tiene un niño con dos, seis o diez semanas podría obtener plaza en un centro con vacantes cuando cumpla la edad establecida (16 semanas), pero no disfrutará de bonificación alguna porque están cerradas".