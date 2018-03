La escolarización arranca con 325 plazas menos que el curso pasado

La Junta de Andalucía ya ha abierto el proceso de escolarización para el curso educativo 2018-2019. que tendrá 325 plazas menos para Infantil de tres años que el año pasado. Así lo detalló ayer el delegado territorial de la Consejería de Educación, Antonio José López, quien explicó que el número de puestos para tres años será de 9.000. La razón, añadió López, es la menor tasa de natalidad registrada en el año 2015, ejercicio en el que nacieron los niños que ahora deberán entrar en el sistema educativo.

En total, para todas las enseñanzas, Educación abarca 134.850 plazas repartidas en las 26.300 de Infantil, las 56.625 de Primaria, las 39.480 de Secundaria, las 11.480 de Bachillerato y las 1.005 de Educación Especial. En Andalucía, la cifra global es de 1.456.032 plazas, 95.800 para el alumnado que se incorpora por primera vez. El delegado de Educación en Córdoba quiso lanzar un "mensaje de tranquilidad" porque "llevamos muchos años organizando el proceso y siempre suele darse sin complicaciones". En este sentido, agregó que en el curso 2017-2018 el 99% de las familias obtuvieron plaza en un centro que se encontraba dentro de sus opciones y el 95% la consiguió en su primera alternativa. Además, apuntó López, sólo el 0,02% de los solicitantes presentó reclamaciones.

La caída en el número de plazas llevará, inexorablemente, al cierre de unidades. Según el delegado de Educación, "hasta que no se termine el proceso de certificación no sabremos la demanda", pero sí reconoció la reducción en el número de unidades. Aún así, aseveró que el profesorado no se verá mermado porque "se utilizará en otros servicios, como Apoyo o Refuerzo".

En cuanto a las novedades, Educación ampliará el número de plazas de comedor con la apertura de cuatro nuevos, uno en la capital y tres repartidos por la provincia. López manifestó que serán unas 300 plazas nuevas las que se creen para comedor, que sumadas a las ya existentes serán un total de 15.400 -que podrán solicitar las familias cuyos progenitores trabajen en horario de mañana-. Los nuevos comedores serán los de el colegio Cronista Rey Díaz de la capital, el Fuente del Moral de Rute, el Nuestra Señora de Araceli de Lucena y el San Miguel de Villanueva de Córdoba.

En el citado colegio de la capital y también en el lucentino se abrirá además un aula matinal, que también será efectiva en el José Antonio Valenzuela de La Victoria. Esto supondrá, como detalló el responsable provincial de Educación, que las plazas para las aulas matinales sumen 180 puestos más, sumando en total 7.200.

También como novedad, se impartirá Bachillerato de Adultos con la rama de Humanidades en el instituto Carmen Pantión de Priego de Córdoba y uno de Ciencias en el Antonio Gala de Palma del Río. En cuanto a las nuevas enseñanzas de régimen especial, López enumeró cuatro nuevas unidades. Serán, en este caso, una de Danza Profesional en el conservatorio de danza Luis del Río de la capital, una de Chino en la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de Córdoba, otra de Alemán en la EOI de Lucena y una más de Trompeta en el conservatorio elemental de música Luis Narváez de Baena.

El delegado recordó que los impresos a presentar se pueden descargar en el portal de escolarización y que también pueden recogerse en los propios centros. En el caso de que haya más plazas que solicitudes no habrá que realizar la baremación. En el caso de que sí haya que hacerla, cabe recordar que tener un hermano en el mismo centro suma 16 puntos, si alguno de los progenitores trabaja ahí serán cuatro puntos o si el centro está dentro del área de influencia, 14 puntos.

Respecto a las fechas más importantes del proceso, el 31 de marzo acabará la presentación de solicitudes, del 1 al 12 de abril se realizará la baremación, el 14 de ese mes será el sorteo para dirimir empates, el 15 se publicará la resolución del procedimiento de admisión y del 23 de mayo al 22 de junio se podrán presentar reclamaciones.