Más de 2.500 escolares participan en el encuentro de Escuelas Católicas

La Escuela Católica celebró ayer su gran encuentro en el entorno de la torre de la Calahorra y en la Catedral, una cita a la que acudieron más de 2.500 escolares y profesores de los colegios de ideario católico de la Diócesis. Cientos de jóvenes comenzaron a llegar a esta zona a primera hora de la mañana dispuestos a participar en esta jornada que se inauguró con una marcha desde el puente Romano hacia el primer templo de la Diócesis y en la que estuvieron acompañados por el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández. Los escolares portaron carteles y emblemas con el nombre de sus centros y su ideario y se adentraron en las naves de la Mezquita-Catedral para celebrar la eucaristía junto al obispo. Al frente de esta marcha llevaron una pancarta con el lema de la jornada de este año; "Con Jesús educamos en su Iglesia".

Tras la misa, la celebración continuó en el Patio de los Naranjos, donde los jóvenes disfrutaron de un concierto a cargo de Jesús Cabello y de varias actividades organizadas por la Escuela Diocesana de Ocio y Tiempo Libre Gaudium.

El obispo pide un "respeto a la libertad de elegir enseñanza y el colegio de los hijos"

En su homilía, el obispo les dijo a los alumnos de la escuela católica que son "unos privilegiados", puesto que al frente de cada uno hay profesores e instalaciones para aprender a ser mejores cristianos y mejores ciudadanos. Haciendo alusión al lema de esta convocatoria, el prelado instó a los presentes a "no tener vergüenza de reconocer ante la sociedad que somos creyentes y seguidores de Jesús". Igualmente, les recordó que todos los centros tienen un carisma de sus fundadores, "que se han entregado y desvivido por la enseñanza".

Por otra parte, Fernández pidió públicamente un "respeto" a la libertad de elegir la enseñanza y el colegio de los hijos: "Decid a la sociedad que estamos contentos en nuestros centros y que no queremos que desaparezcan. No pedimos privilegios, pedimos libertad para que los padres puedan elegir donde quieran que estudien sus hijos y que no nos recorten la libertad y el funcionamiento de la enseñanza católica", aseveró.